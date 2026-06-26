Изчезна ли блясъкът от ралито на златото и среброто? Според анализатори - да

Цените на златото и среброто се колебаят около ключови прагове, докато ястребово* настроените централни банки и опасенията от инфлация натежават върху цените, а пазарните наблюдатели не виждат голям шанс за значително възстановяване в близко бъдеще, пише CNBC.

Спот цената на златото се увеличи умерено по време на американската търговия в четвъртък, достигайки цена от 4030 долара за тройунция, след като падна под границата от 4000 долара в предишната сесия. От началото на годината цената на благородния метал е надолу с около 7,5%.

Цените на среброто също са под напрежение в последно време, макар и в четвъртък да отбелязват по-осезаемо възстановяване. Спот цената на среброто след края на редовната сесия в САЩ се увеличава с 0,8% до 57,90 долара за тройунция. От началото на годината стойността на метала е загубила почти 20%.

Ралито при благородните метали буксува

Както златото, така и среброто се радваха на рекордни ралита през 2025 г., като цената им се покачи съответно с 66% и 135% през годината.

Въпреки че ръстът продължи в началото на 2026 г., търговията скоро стана нестабилна. Фючърсите върху среброто претърпяха най-големия си еднодневен удар от 80-те години на миналия век в края на януари, а статутът на златото като безопасно убежище беше поставен под въпрос след избухването на войната между САЩ и Иран през февруари.

В бележка от сряда стратези от Macquarie посочват, че всички погледи сега са насочени към траекторията на инфлацията и това дали централните банки – особено Федералният резерв – ще затегнат паричната си политика, за да държат цените под контрол.

„Явният край на конфликта в Близкия изток, съчетан с по-ястребовия Фед, доведе до отстъпление на цените, тъй като привлекателността на златото като безопасно убежище избледнява заедно с перспективата за по-високи лихвени проценти и по-силен долар, като увеличението на лихвите от Фед през четвъртото тримесечие вече е напълно включено в ценообразуването“, отбелязват те.

Пазарите в момента предвиждат повишаване на лихвите от Фед до септември, според инструмента FedWatch на CME. Както Европейската централна банка (ЕЦБ), така и Японската централна банка повишиха ставките този месец в отговор на енергийния шок заради войната в Иран.

От Macquarie допълват, че първото заседание на ръководството на Фед начело с новия председател Кевин Уорш е изпратило „ястребов тон“ и че под негово ръководство централната банка има „потенциал да дерайлира или да подкрепи цените“ на пазара на злато.

„След последиците от [случващото се в] Близкия изток, които очакваме да натежат върху глобалния растеж през третото тримесечие, евентуалното ускорение на глобалния растеж и цикълът на облекчаване на паричната политика би трябвало да доведат до понижаване на цените на златото, тъй като повече пари на инвеститорите се изтеглят от благородните метали“, отбелязват те.

„Инвеститорите прибират печалба и се насочват към акции... Това създава пространство за инвеститорите да влязат отново в пространството на благородните метали, като по този начин тласкат цените обратно нагоре, но вероятно ще е необходимо голямо макроикономическо събитие, за да се възобнови интересът“, смятат стратезите.

Инфлацията натежава върху цените

От Macquarie прогнозират средна спот цена на златото от 4641 долара за тройунция за 2026 г., което е 35% годишно увеличение, но очакват стойностите да спаднат с 9,5% до 4200 долара през 2027 г. и да намаляват всяка следваща година до 2030 г. В сряда компанията намали прогнозата си за края на годината за спот цената на златото до 4300 долара от предишната оценка от 4400 долара.

Прибирането на печалби оказа натиск и върху цените на среброто миналия месец, посочват от Macquarie, добавяйки, че ценовото движение отново е задвижвано от макроикономически фактори на фона на нарастващите очаквания за повишаване на лихвите от Фед.

„Както при златото, очакваме цените да останат в диапазон до края на тази година, преди постепенно да се понижат през 2027 г., като напрежението, причинено от инфлацията, и вероятността от повишаване на лихвите от Фед може да ограничат по-нататъшното им покачване“, казаха още те.

„Колкото повече растат инфлацията и доходността по облигациите, толкова по-голям е натискът надолу. По-специално при среброто, бичите настроения на инвеститорите, подхранвани от по-ограниченото предлагане, ниските запаси и силното търсене, доведоха до това цените да се представят по-добре от златото, което го прави по-уязвимо за корекция. А исторически погледнато, среброто се възстановява бързо“, коментират още стратезите.

Macquarie очаква среброто да се търгува на 70 долара за тройунция през последното тримесечие на тази година, преди да падне до 65 долара за тройунция до края на 2027 г.

Гай Адами, съосновател на RiskReversal Media и трейдър на Fast Money, посочи в сряда пред CNBC, че златото „все още е в играта“, въпреки че е изправено пред поредица от насрещни ветрове.

„Все още вярвам, че инфлацията е проблем. Мисля, че лихвените проценти ще се покачват. Разбирам насрещния вятър, който доларът представлява, но в един момент мисля, че всичко ще се обърне и златото ще се върне на мода“, коментира Адами.

Отбелязвайки, че цената на златото сега е с около 24% по-надолу от историческия си връх, според експерта „няма смисъл“ да се говори за ново рали при златото.

„Но все още вярвам, че централните банки ще продължат да увеличават позициите си и златото ще продължи да бъде в играта до края на годината“, каза той пред CNBC.

Годишното проучване на Световния съвет по златото за златните резерви на централните банки, публикувано миналата седмица, установи, че регулаторите продължават да разглеждат метала като ключова защита срещу инфлацията и геополитическите рискове. Почти 90% от анкетираните посочват, че очакват световните златни резерви на централните банки да се увеличат през следващата година.

Редица анализатори от Wall Street обаче намалиха целевите си цени през последните седмици.

Стратези на банка OCBC заявиха в бележка от четвъртък, че остава силен натискът върху стойността на златото след пробива под 4000 долара, като ценовото движение все повече се обвързва с реалната доходност.

„Последната „ястребова“ реторика на Фед и средата с по-високи реални лихви са аргумент за по-предпазлива позиция по отношение на златото в близко бъдеще“, отбелязват още от OCBC.

*По-строга парична политика, при която централната банка залага на увеличаване на лихвените проценти, се нарича „ястребова“, докато обратното – облекчена парична политика и тенденция за намаляване на ставките, се нарича „гълъбова“, бел. ред.

Статията е с информативна цел и не представлява препоръка за инвестиционно решение.