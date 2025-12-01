Биткойнът започва декември с пореден спад под 86 хил. долара

Криптовалутите започват декември с нова порция понижения, давайки импулс на разпродажбите, които за известно време изглеждаше, че са се поуталожили, съобщава Bloomberg.

Биткойнът се разменя за 85 948 долара минути преди 8 ч. българско време, което е понижение на цената от 5,4% за денонощието.

Етерът, на свой ред изтрива 5,6% до 2826 долара. при соланата и рипъла поевтиняването е от над 7%.

Пазарът на криптовалути е на нестабилна територия след продължила седмици разпродажба, която започна, когато около 19 млрд. долара в ливъридж залози бяха унищожени в началото на октомври. Това стана само дни след като биткойнът достигна исторически връх от 126 251 долара. Оригиналната криптовалута загуби 16,7% от стойността си през ноември, но намаляването на натиска от страна на продавачите ѝ помогна да си възвърне позициите миналата седмица, когато поскъпна обратно до над 90 хил. долара.

След новата серия разпродажби в понеделник трейдърите се подготвят за по-големи движения надолу.

Декември започва с избягване на риска, като най-голямо безпокойство буди оскъдният приток на средства към биткойн борсово търгуваните фондове и липсата на куповачи, възползващи се от спада. Това коментира Шон Макналти, ръководител на търговията с деривати в Азиатско-тихоокеанския регион за FalconX. „Очакваме структурните насрещни ветрове да продължат този месец. Наблюдаваме нивото от 80 хил. долара за биткойн като следващото ключово ниво на подкрепа“, посочва той.

В понеделник инвеститорите анализираха и коментарите на главния изпълнителен директор на Strategy Фун Лъ, който заяви в подкаст в петък, че компанията може да продаде монети от резерва си, ако нейното съотношение на стойността на самото предприятие спрямо притежаваните биткойни стане отрицателно. „Можем да продадем биткойн и бихме продали биткойн, ако се наложи да финансираме плащанията на дивиденти“, каза той, добавяйки, че това би било последна мярка. Strategy, която има запаси от биткойн на стойност 56 млрд. долара, отчита срив на своя mNAV до 1,19, според уебсайта ѝ.

Междувременно S&P Global Ratings миналата седмица понижи оценката за стабилността на USDT, най-големият стейбълкойн в света, до най-ниския му рейтинг, предупреждавайки, че спадът в стойността на биткойна може да остави токена недостатъчно обезпечен. Допълнителна несигурност дойде от Китайската централна банка, която в събота издаде предупреждение относно рисковете от виртуалните валути, включително стейбълкойните, добавяйки, че правителствените агенции трябва да задълбочат координацията, за да се справят с незаконните дейности.

Джеф Ко, главен анализатор в CoinEx, заяви, че „серия от мечи развития през уикенда“, включително понижаването на рейтинга на USDT и предупреждението на китайския регулатор, са подновили натиска върху криптовалутите.

Предстоящата седмица се очаква да предложи картина към ключов момент от икономическото състояние на САЩ. Данните може да оформят очакванията за това дали Федералният резерв ще продължи цикъла си на намаляване на лихвените проценти. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че е решил кой ще бъде следващият председател на централната банка, след като ясно заяви, че очаква номинираният от него да приложи намаляване на лихвените проценти.