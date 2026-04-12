За първи път жена стана старши треньор на отбор от германската Бундеслига

Германският футболен отбор Унион Берлин назначи Мари-Луизе Ета за старши треньор на мъжкия си отбор до края на сезона, като я превърна в първата жена, която оглавява мъжки отбор в едно от най-големите футболни първенства в Европа, пише Bloomberg.

34-годишната Ета поема поста от Щефан Баумгарт, който беше уволнен след загубата на отбора с 3:1 от последния в Бундеслигата Хайденхам в събота, съобщи Унион Берлин.

Това беше 13-то поражение за отбора през сезон 2025-2026 г., което го застрашава от изпадане.

„Предвид точковите разлики в долната половина на таблицата, мястото ни в Бундеслигата все още не е осигурено. Една от силните страни на Унион винаги е била и остава способността да се мобилизира в такова положение“, заяви Ета в изявление.

Временната роля започва незабавно и ще продължи до лятото, когато Ета трябва да поеме женския професионален отбор на Унион.

Тя работеше като треньор на юношеския отбор под 19 години на клуба през този сезон, а преди това е била помощник на бившия старши треньор на мъжкия отбор Ненад Биелица.