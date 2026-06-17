73% от българите са склонни да сменят банката си заради безплатни тегления от банкомати по света

73% от българите, които пътуват в чужбина, както и сходен дял сред потребителите с по-високи доходи, заявяват, че биха обмислили да сменят своята банка, ако друга им предлага безплатни тегления от банкомати по целия свят. Това показва проучване на компанията за дигитални плащания Visa. Тези данни са от най-новото изследване за намеренията за пътуване и начините на плащане в Централна и Източна Европа 2026, което обхваща България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словения и Словакия.

Анкетата с хиляда респонденти във всяка от страните е проведена от агенцията за пазарни проучвания RESPONSE NOW s.r.o. през април. В проучването е включена и допълнителна извадка от респонденти с високи лични доходи, като във всяка държава техният брой е най-малко сто души, уточниха от Visa.

Проучването показва, че хората стават все по-отворени към използването на решения с изкуствен интелект за планиране на почивки, както и, че те изпитват значително доверие към AI агенти, които подпомагат организацията и управлението на пътуванията.

Друг извод в проучването е нарастващото значение на ползите, които носят картите при пътуванията, за формирането на потребителските очаквания. Услуги като изгодни валутни курсове, безплатни тегления от банкомати в чужбина, цялостни туристически застраховки, достъп до летищни салони, програми за лоялност и партньорски отстъпки, вече не се възприемат като допълнителни екстри, а като неразделна част от преживяването по време на пътуване.

Тази тенденция е особено видима сред по-заможните потребители, които по-често използват и очакват премиум услуги с добавена стойност.

Повече банкови екстри

В България най-често използваните банкови предимства при пътуване са туристическата застраховка, свързана с дебитна или кредитна карта, кредитните карти с програма за лоялност и мобилните приложения с функционалности за пътуващи. Сред потребителите с по-високи доходи най-високо се оценяват туристическата застраховка към карта, кредитните карти с програми за лоялност, както и отстъпките за самолетни билети, хотели и други туристически услуги.

От Visa коментират, че готовността да се плаща за допълнителни услуги разкрива нови бизнес възможности при засилената конкуренция между банките.

Значението на услугите при пътуванията се потвърждава и от готовността на потребителите да плащат за тях. Респондентите с по-високи доходи, които планират почивка в чужбина, заявяват, че биха плащали средно по 1,6 евро на месец за достъп до AI инструмент за планиране на пътувания, и също толкова за мобилно приложение с допълнителни функционалности за пътуващи. Те са готови да дадат и 2,3 евро за пакет, който включва допълнителни ползи, като например отстъпки при наем на автомобил в чужбина.

Както по-заможните потребители, така и представителна извадка на анкетирани, показва, че те проявяват интерес към по-нестандартни услуги с добавена стойност. Един от примерите е консиерж услугата за пътуващи, която би била привлекателна за 9% от потребителите с по-високи доходи и за 10% от респондентите в общата извадка. Тези резултати очертават ясна възможност пред банките и платежните компании да разширят своите предложения отвъд традиционните финансови услуги и да излизат с по-силни оферти с фокус върху преживяването.

Избор на дестинации

При анализ на потребителски данни се установява, че не всички навици при пътуване зависят от доходите. Въпреки че те оказват влияние върху някои аспекти на пътуването – като избора между вътрешни и международни дестинации или подхода към планирането на бюджета – съществуват и фактори, които обединяват пътуващите независимо от техните доходи. По-заможните потребители също толкова често пътуват през активния туристически сезон и избират почивки в България.

В страната през тази година планират да пътуват 79% от българите, докато 57% възнамеряват да излязат в чужбина. Повечето пътувания са концентрирани около активния летен сезон – 56%. За много от пътуващите контролът върху разходите остава важен, като 60% посочват, че планират внимателно да следят бюджета си.

Потребителите с по-високи доходи са по-склонни да избират международни дестинации – 76%. В същото време 52% от тях продължават да предпочитат пътувания през пиковите периоди, докато 48% избират извънсезонни пътувания, водени от желанието за повече гъвкавост, комфорт и избягване на тълпите. Тази група също така подхожда по-гъвкаво към планирането на бюджета, като 58% го определят предварително.

Пътуването започва онлайн

За много български потребители пътуването започва много преди самото заминаване чрез използването на разнообразни дигитални инструменти. От резултатите се разбира, че 15% от анкетираните използват редовно AI, а 29% – от време на време. Най-често исканите съвети от AI са за препоръки за локацията, която ще посетят, откриване на най-добрите оферти и създаване на подробни маршрути.

54% от българите заявяват, че биха се доверили напълно или частично на AI агент да организира тяхното пътуване. Сред потребителите с по-високи доходи този дял достига 58%.

При разплащания в различни валути в чужбина потребителите най-често използват същата карта, която използват и в ежедневието си в България (67%). Плащанията чрез смартфон, смарт часовник или дигитален портфейл също са широко разпространени (29%).

„Потребителите все по-често очакват тяхната банка да ги подкрепя не само при разплащанията, но и по време на цялото пътуване. Във Visa помагаме на нашите партньори да предоставят подобни преживявания, като комбинираме предимства, свързани с пътуванията, с нови възможности, базирани на изкуствен интелект. Следващата стъпка е развитието на AI-базирана агентна търговия, която разработваме съвместно с екосистемата по сигурен начин и под контрола на потребителя,“ коментира Петър Крилчев, генерален мениджър на Visa България.