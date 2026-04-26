Какво се крие зад финансите на OpenAI и Anthropic преди предстоящите IPO-та

OpenAI и Anthropic се надпреварват към потенциално рекордни първични публични предлагания до края на годината.

Един по-задълбочен поглед върху финансовите резултати на двете компании преди кръговете на финансиране, приключили по-рано тази година, разкрива тяхната ахилесова пета: растящите разходи, необходими за обучението на нови модели за изкуствен интелект, пише Wall Street Journal.

OpenAI очаква да похарчи 121 млрд. долара за изчислителна мощност за изследвания в областта на изкуствения интелект през 2028 г. Това означава, че компанията предвижда да похарчи 85 млрд. долара през тази година, дори и след като продажбите ѝ се удвоят спрямо предходната година. Такива загуби биха засенчили аналогичните на практически всяка друга публична компания в историята. Anthropic не очаква да похарчи толкова много, но най-оптимистичните ѝ прогнози разказват подобна история за нарастващи разходи за изчислителна мощност.

И двете компании пускат нови версии на своите AI модели с по-бързи темпове от всякога, като в същото време инвестират повече ресурси в обучителните цикли, които ги създават. Надпреварата във въоръжаването не показва признаци на забавяне.

Изданието представя графики, извлечени от поверителни финансови документи, които и двете компании са споделили с инвеститорите преди последните си кръгове на финансиране. Те предлагат поглед към финансите на двете най-големи AI лаборатории в света. The Information по-рано съобщи за някои от цифрите.

Колко струва да се изгради дигитален мозък

Един от определящите фактори в балансите на всеки стартъп са извънредно високите разходи, свързани с обучението на нови AI модели за изкуствен интелект. Причината: всеки скок в интелекта е по-труден за постигане и струва повече от предишния. OpenAI очаква да похарчи много повече пари от Anthropic за обучението на нови модели през следващите години.

Източник: WSJ

Очаква се разходите да бъдат толкова непостижимо високи, че и двете компании отчитат два различни показателя за рентабилност – единият включва разходите за обучение, а другият ги изключва.

Ако изключим „изчислителните ресурси за изследвания“, OpenAI всъщност е напът да реализира малка оперативна печалба преди данъците през тази година, както и Anthropic при най-оптимистичния си сценарий. Ако ги върнем обратно, OpenAI не очаква да достигне прага на рентабилност преди 2030-те години. Anthropic прогнозира, че ще достигне този праг по-рано.

Говорител на OpenAI заяви, че компанията дава приоритет на растежа пред печалбата и би могла да намали разходите за обучение, но очаква силна възвръщаемост на инвестициите.

Експлозивен ръст на приходите

Компаниите за рискови инвестиции приемат огромни загуби отчасти защото OpenAI и Anthropic са сред най-бързо растящите бизнеси в историята на технологиите. Всяка от тях очаква да удвои приходите си тази година благодарение главно на приемането на нови AI инструменти от бизнес клиентите.

OpenAI се оказа изненадана, след като Anthropic пусна нова версия на инструмента си за кодиране Claude Code миналата есен, но оттогава насам инвестира повече ресурси в своя асистент за кодиране Codex и даде приоритет на продажбите към бизнес клиенти.

Сравнението на приходите между двете компании технически не е съвсем точно. Anthropic отчита продажбите на технологията си чрез партньори в облака като приходи, докато OpenAI не го прави. Говорителка на Anthropic заяви, че това е в съответствие със стандартните счетоводни практики, тъй като компанията е основният участник в трансакцията.

Разходи за извличане на изводи

OpenAI и Anthropic също харчат милиарди долари годишно за обработката на заявките, отправени към AI системите им. Тези т.нар. разходи за „извличане на изводи“ в момента поглъщат повече от половината от приходите на всяка от компаниите, макар че се очаква този процент да намалее с времето – знак, че използването на технологията става все по-евтино.

Само малка част от потребителите на ChatGPT плащат за услугата, което означава, че OpenAI не генерира приходи за голяма част от разходите си за изводи. По-голямата част от приходите на Anthropic идват от бизнеси.

Говорител на OpenAI заяви, че компанията е избрала да поддържа безплатните потребители, защото това спомага за по-широкото внедряване на технологията ѝ. Той добавя, че OpenAI може да печели пари и от тези потребители, като им показва реклами или ги превръща в абонати, наред с други неща.

И OpenAI, и Anthropic ще изразходват огромни суми пари през следващите години и разчитат на инвеститорите си от IPO-тата да им помогнат да поддържат бизнеса си.

За да се съобразят с огромните суми пари, които тези компании ще трябва да наберат, банкерите се опитват да променят правилата за набиране на средства чрез IPO, искайки от големите доставчици на индекси да облекчат правилата си за влизане. Nasdaq наскоро заяви, че ще позволи на новолистваните компании да се присъединят към индекса му по-бързо, предоставяйки им достъп до по-широки източници на капитал.