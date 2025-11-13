Превземането на Покровск ще отнеме повече време, признават руски наблюдатели

Превземането на Покровск може да отнеме повече време, признават руски военни кореспонденти. Те посочват, че в агломерацията Покровск - Мирнохрад все още има останали сгради, в които могат да се изграждат защитни позиции. Позициите на украинците в Мирнохрад са обстрелвани активно с тритонни авиационни бомби (ФАБ-3000), отбелязва бившият говорител на руското Министерство на отбраната Михаил Звинчук, собственик на един от най-големите канали в Telegram - "Рибар".

На 21 октомври руският главнокомандващ ген. Валерий Герасимов съобщи за обкръжението на украинските военни в Покровск, а президентът Владимир Путин предложи да бъдат организирани журналистически турове до района. Медийни публикации сочат, че в Кремъл са наредили превземането на града до средата на ноември. Украинците отхвърлиха заявленията за обкръжение и извършват активни действия за защита на фланговете, сочат данните. Според военни наблюдатели по-голямата част от града е в "сивата зона", където нито една от двете воюващи страни няма предимство.

Руските военни съобщават за превземането на Сухий Яр (югоизточно от Покровск), а украинците укрепват позициите си в северните части на Покровск, сочат данните в последното денонощие. Украинците контраатакуват и опитват да пробият северния фланг - около Родинске. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщиха за успешна операция на 425-и щурмови полк около жп линиите край града, което подкрепя логистиката.

Логистичните линии на Украйна са под огневи контрол, но доставки се извършват, включително и благодарение на лошото време.

Главнокомандващият на ВСУ ген. Олександър Сирский отбеляза, че се работи за подобряване на комуникацията между отделните части, защитаващи Покровското направление. Изпращат се и още подкрепления.

Според Института за изучаване на войната (ISW) Покровск е имал стратегическа цел за Украйна до лятото, когато беше логистичен център за фронтовата линия в района, но от юни насам това е отпаднало и ефектът от окупацията му ще зависи само от това дали украинските военни ще успеят да се изтеглят навреме и избегнат действително обкръжение.

Интензивни боеве в няколко точки на бойното поле

Бойните действия запазват своята интензивност, сочи сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1358-ия ден от пълномащабната война. Регистрирани са 226 бойни действия спрямо 217 в предишния ден. Русия е извършила и 36 въздушни удара с 84 авиационни бомби, както и 3900 артилерийски обстрела. Лошото време е намалило използването на fpv-дронове до 3700.

Най-тежко остава положението в Покровск, където са регистрирани 81 атаки. В съседното Олександривско направление те са 15. Увеличават се атаките в Лиманското направление (32) и в Костянтиновнското направление (24).

В Харковска област - около Вовчанск, ВСУ съобщават за 18 атаки.

Украинската ракета"Фламинго" нанесе удар в град Орел

Украинската ракета "Фламинго" нанесе удари по обекти в руския град Орел, сочат съобщения в социалните мрежи. Има данни за атака по местния ТЕЦ, както и по една от най-големите установки за изстрелване на дронове в региона, чието строителство беше финализирано наскоро. Преди дни бяха разпространени сателитни снимки от мястото.

В нощните удари с дронове има поражения по петролно депо във Феодосия (Крим), както и по обекти в окупирания град Бердянск.

Министерството на отбраната на Русия съобщи за унищожени 130 дрона, от които 17 над Черно море и 7 над Крим. Най-голям брой дронове е свален над Курска област, сочат още руските данни.

Руските балистични ракети стават все по-сериозен проблем за Украйна

Анализите на въздушните удари в последните месеци показват нова тактика на Русия - балистичните ракети стават основният компонент, отбелязва украинският военен анализатор Олександър Коваленко. За първите 10 дни на ноември Русия е използвала 46 такива ракети.

Русия обстрелва Украйна с "Искандер - М" и "Кинжал" още от първите дни на войната. Тогава Украйна нямаше средства за противодействие и тези ракети извършваха гарантирани удари по избраните цели.

Но след това, в периода между 2023 г. и началото на 2025 г., във въздушните атаки бяха използвани основно Х-55/555/101. Причините са няколко - изтощаването на съветските запаси от балистични ракети и появата на системите за ПВО Patriot и SAMP/T. Според Коваленко през тези години Русия е увеличила производството на балистични ракети (до две на ден) и е повишила ефективността им.

Производителите на ПВО приемат предизвикателството и анализират всички данни, които споделя Украйна, за да промени настройките на системите, твърди още Коваленко и допълва, че друга крачка, която може да предприеме Киев е да увеличи натиска с далекобойни удари по заводи, свързани с производството на ракети, както и с дипломатически стъпки за ограничаване на вноса в Русия на нужните компоненти за изграждането на ракетите.

Зеленски поиска оставките на министрите на енергетиката и на правосъдието

Абсолютно неприемливо е да има схеми в енергетиката, особено на фона на руските удари, прекъсването на електрозахранването и загубите, коментира в обръщение украинският президент Володимир Зеленски по повод данните за корупция в енергетиката. Според анализатори това е най-сериозният скандал досега в управлението на Зеленски, а част от замесените са в неговото близко обкръжение.

Но също така се обръща внимание, че реакцията на скандала е остра и това не е изненада предвид факта, че страната е зависима от финансовите средства на своите партньори.

Президентът поиска оставките на министъра на енергетиката Свитлана Хринчук и на правосъдието Херман Халщенко, който доскоро беше министър на енергетиката и за когото има данни, че е част от схемата за корупция при обществени поръчки, включително и свързан с "Енергодар" - компанията, която управлява ядрените централи на Украйна. Според данните от доставчиците на енергийната компания са искани подкупи в размер на 10%, за да запазят договорите си.

Халущенко отхвърли обвиненията и заяви, че ще търси правата си в съда.

"Ще подпиша указ за санкции срещу двама души, замесени в разследването на Националната служба за борба с корупцията (НАБУ)", каза още украинският президент, без да съобщава конкретни имена. Неофициално, според думите на депутата Ярослав Железняк (от опозиционната партия "Холос"), един от замесените в схемата е Тимур Миндич - бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски. По данни на граничните власти той е напуснал страната малко преди скандалът да се разрази.

Правителството прекрати правомощията на Надзорния съвет на "Енергодар" и поиска одит на компанията. Властите ще направят и пълна проверка на обществените поръчки в енергетиката.

Страните от Г-7 поискаха спирането на бойните действия в Украйна

"Ние отново подчертаваме необходимостта от незабавно прекратяване на огъня. Съгласихме се, че сегашната линия на съприкосновение трябва да бъде отправна точка за преговори", се казва в позицията на външните министри на страните от Г-7 след среща в Канада. Те потвърдиха подкрепата си за териториалната цялост на Украйна, суверенитета и независимостта ѝ.

В своята позиция външните министри осъдиха предоставянето на военна помощ от Северна Корея и Иран за Русия, както и доставките на оръжия и стоки с възможна двойна употреба от страна на Китай. "Това са решаващи фактори, които помагат на Русия за войната", допълват те.

След срещата държавният секретар на САЩ Марко Рубио призна, че САЩ са изчерпали възможностите за нови санкции и в следващи мерки ще затягат съществуващите.