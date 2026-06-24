Кабинетът ускорява финансирането по линия на инструмента SAFE

Министерският съвет (МС) одобри стратегически проекти по линия на европейския инструмент SAFE (Мерки за сигурността на Европа) и искане за заем от Европейския съюз (ЕС) в размер на над 3,261 млрд. евро, съобщи правителственият пресцентър.

Заемът ще бъде при благоприятни лихвени условия, с до 10-годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години.

Финансовият инструмент SAFE е насочен към дългосрочно укрепване на европейската отбранителна промишленост, затова правителството ускорява процедурите по усвояване, за да обезпечи модернизацията на Българската армия без пряко натоварване на държавния бюджет, посочва се в съобщението.

Решението на правителството дава възможност за подписване на споразуменията с Европейската комисия при условията на последваща ратификация от Народното събрание и започване на изпълнението на девет ключови проекта, включени в Националния план за развитието на Въоръжените сили, подлежащи на финансиране по линия на SAFE, уточняват от Министерския съвет.

Целта на проектите е финансиране на ключови инициативи от Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г., изграждане на съвременни отбранителни способности и интеграция в колективната отбрана на НАТО.

Средствата, необходими за реализацията на проектите по инструмента SAFE, се предвиждат по бюджета на Министерството на отбраната в рамките на разходите за отбрана за съответната година.