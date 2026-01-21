България купува брегови противокорабен ракетен комплекс от САЩ за 208 млн. долара

Правителството одобри проект за придобиване на брегови противокорабен ракетен комплекс от САЩ и споразумение с Италия за съвместно изграждане на съоръжения за разполагане на многонационалната бойна група на НАТО. Това съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов след заседанието на Министерския съвет.

Министърът уточни, че проектът за инвестиционен разход включва два договора – един за доставка на системата на стойност 205 млн. долара, и втори за доставка на система за командване и управление на стойност малко над 3 млн. долара. След днешното решение проектът ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание, след което Министерството на отбраната ще подпише договорите.

Договорите ще бъдат сключени по схемата „правителство с правителство“, като основните плащания са предвидени за периода 2029–2030 г., а срокът за изпълнение е до 2030 г.

С решението започва още един проект за модернизация на Българската армия, който ще се реализира с национално финансиране. Той е част от инвестиционната програма за превъоръжаване на въоръжените сили и Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 (Програма 2032).

Министерският съвет одобри и споразумение между правителствата на България и Италия, подписано преди Коледа с италианския министър на отбраната Гуидо Крозето. С него двете държави се ангажират със съвместното изграждане на съоръжение за разполагане на многонационалната бойна група на НАТО, която към момента е дислоцирана в района на учебен полигон „Ново село“, уточни Запрянов.

Съоръжението ще бъде изградено в района на Кабиле на два етапа – първо за временно, а впоследствие и за постоянно разполагане на бойната група. Изграждането на временната инфраструктура ще започне съвместно с италианската страна.

Споразумението урежда възможността италианските въоръжени сили и Министерството на отбраната на Италия да извършват инвестиции на територията на България при спазване на българското законодателство и след ратификация от Народното събрание. По думите на Запрянов то е по подобие на споразуменията между България и САЩ за съвместни съоръжения като „Ново село“ и авиобаза „Граф Игнатиево“.

Министърът подчерта, че този модел позволява с по-ограничени финансови средства да се постигнат по-добри резултати чрез оптимално разпределение на отговорностите между страната домакин и рамковата държава на бойната група на НАТО.