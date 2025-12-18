IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Първите осем изтребителя F-16 Block 70 бяха представени в „Граф Игнатиево"

Бойните самолети вече са приети на въоръжение и са въведени в експлоатация

16:20 | 18.12.25 г.
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

В авиобаза „Граф Игнатиево" се проведе церемонията по официалното представяне на първите осем изтребителя F-16 Block 70. Това са всичките самолети по първия договор със САЩ за доставката им в България. 

„Всички осем самолета F-16 Block 70 по първия договор между България и САЩ вече са в базата“, каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов на официална церемония в авиобаза Граф Игнатиево, на която изтребителите бяха представени.

Той заяви, че проектът за придобиване на нов тип боен самолет е изключително важен в рамките на усилията за превъоръжаване на българските въоръжени сили. Самолетите F-16 Block 70 са основна бойна платформа за нас и не е случайно, че ги купуваме именно от основния ни стратегически съюзник – САЩ, каза Запрянов, цитиран от БТА.

В рамките на договора са доставени шест едноместни и два двуместни самолета F-16 Block 70. Той допълни, че самолети от двата типа вече са приети на въоръжение и са въведени в експлоатация. 

Представиха официално първите осем изтребителя F-16 Block 70
1 / 6
Последните два бойни самолета кацнаха у нас преди два дни. Засега няма точен график кога ще пристигнат останалите машини по втория договор.

България закупи на два транша общо 16 изтребителя F-16 за около 5 млрд. лева.

На церемонията присъстваха вицепремиерите Томислав Дончев и Гроздан Караджов, министърът на външните работи Георг Георгиев и министърът на вътрешните работи Даниел Митов, министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на правителството и Военновъздушните сили на САЩ и на компанията производител „Локхийд Мартин“, както и посланика на САЩ Н. Пр. Х. Мартин Макдауъл.

Последна актуализация: 16:20 | 18.12.25 г.
отбрана F-16 Block 70
