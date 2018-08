Кевин Спейси се провали колосално на кинокасите

Кевин Спейси. Снимка: Архив Ройтерс

Вероятно една от най-големите иронии в индустрията би било най-правилното описание на онова, което се случи през уикенда на американския кино пазар с лентата "Billionaire Boys Club" - най-новия филм на Кевин Спейси, чиято кариера е в упадък след обвиненията в сексуални посегателства.

Действието във филма се развива в началото на 80-те години, когато няколко богати мъже в Лос Анджелис се опитват да станат още по-богати възможно най-бързо. Заедно с измамника Рон Левин, изигран от Спейси, те искат да изградят незаконна пирамидална система.

С генерираните от филма пари обаче Спейси дори няма да може да си позволи вечеря с милиардерите. С приходи за едва 126 долара филмът вероятно е белязал един от най-слабите дебюти в историята на киното, пише The Hollywood Reporter, като се позовава на даниите от осем избрани кина, в които е показан филмът.

За сравнение, най-успешната лента в света е "Аватар: Отпътуване за Пандора" на Disney. Филмът генерира през целия си период на излъчване почти 2,8 млрд. долара.

През уикенда за филма са били продадени билети за едва 425 долара. При средна цена на билета от около девет долара се оказва, че във всяко от осемте кина е имало по-малко от шест души.

Провалът на филма вече беше частично предизвестен, защото преди пускането в кината продуцентите представиха продукцията си в различни стрийминг услуги в мрежата. Преходът от интернет към киното е особено труден.

Към това се добавят и обвиненията срещу Спейси. През миналата есен бяха публикувани твърдения на актьора Антъни Рап, че Спейси е извършил сексуално посегателство срещу него, когато е бил на 14 години. Твърди се, че инцидентът се е случил през 1986 г. по време на парти в Ню Йорк.

В резултат на това двукратният носител на Оскар бе уволнен от редица филми, като например сериала „Къща от карти“ (House of Cards) и очакващия дебют филм All Money of the World, в който бе заменен от Кристофър Плъмър. Vertical Entertainment обаче, дистрибуторската компания зад Billionaire Boys Club, реши да пусне филма със Спейси, както бе предварително планирано.

В изявление компанията отчете, че това не е „нито просто, нито безчувствено решение". Зад кулисите на Холивуд се спекулира, че създателите са нямали пари, за да заменят Спейси в краткосрочен план.

Предполага се, че филмът е сниман преди две години и половина - доста преди публичните обвинения. „Надяваме се, че шокиращите обвинения, свързани с поведението на един човек, няма да се отразят пагубно на целия филм", поясняват от компанията.

Но това решение сега се отплаща – негативно. Нито в Лос Анджелис, нито в Ню Йорк филмът успява да пробие в кината. Вместо това трябваше да се пробва в градове като Детройт или Ню Орлийнс. И дори е имало посетители, които са се насладили на частна прожекция: в Антиохия, Калифорния и в Минеаполис за филма е бил продаден само по един билет.

Едва ли при това развитие ще е възможно компанията да изплати разходите си за продукцията, които се изчисляват на около 15 млн. долара. Повече интерес режисьорът Джеймс Кох може да срещне в чужбина, където засега лентата е генерирала 1,5 млн. долара.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Виктория Тошкова