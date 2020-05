Най-големият суверенен фонд се разделя с „изкопаеми“ активи за 3 млрд. долара

Снимка: Waldo Swiegers/Bloomberg

Норвежкият суверенен фонд в размер на 1 трилион долара засилва мерките за опазване на климата, като прави по-дълбоки съкращения в експозициите си към изкопаеми горива.

Този ход бе очакван с нетърпение от екологичните активисти, след като Норвегия затегна ограниченията на фонда за инвестиции във въглища за отопление през миналата година. Критиците определяха тази възможност за инвестиции като вратичка за продължаване на финансирането на замърсителите, припомня Bloomberg.

Glencore Plc, Anglo American Plc, RWE AG и канадският производител на петрол Suncor Energy Inc. са сред засегнатите от изтеглянето компании, което възлиза на около 3,3 млрд. долара, изчислява Bloomberg на базата на отчетените притежания на фонда към края на миналата година.

Още по темата Норвегия ще похарчи рекордна сума от суверенния си фонд, за да се справи с кризата



Норвежкият фонд, който притежава около 1,5% от листнатите акции на петролни компании в световен мащаб, е изграден въз основа на приходите на страната от производството на нефт и газ. Ръководството му обаче се стреми фондът да поеме водеща роля в т.нар. устойчиви инвестиции, свързани с правата на човека и околната среда.

Централната банка, която управлява фонда, иска да разпродаде всички акции на енергийни компании, които притежава, за да намали рисковете за Норвегия от нестабилността в цените на петрола. По-рано правителството въведе правила, които изключват инвестициите в компаниите, получаващи над 30% от своите приходи от въглища.

Последните разпоредби обхващат Sasol Ltd. и AGL Energy Ltd., се казва в изявление на уебсайта си инвестиционното звено на Норвежката централна банка. Освен това институцията постави под наблюдение BHP Group, Vistra Energy Corp., Enel SpA и Uniper SE.

Изпълнителният съвет на централната банка също е решил да изключи бразилския гигант за добив на желязна руда Vale SA в съответствие с правилата си за екологични щети, както и държавната компания за електроснабдяване Eletrobras SA относно риска от нарушаване на правата на човека. Изключена беше и египетската компания ElSewedy Electric Co.

Други засегнати производители на петрол бяха Canadian Natural Resources Ltd., Cenovus Energy Inc. и Imperial Oil Ltd.

Суверенният фонд на Норвегия съобщи за трудности при продажбата на акциите на някои от изключените компании. Според институцията „продаването на акциите по разумен начин“ на някои от компаниите ще отнеме много време заради ситуацията на пазара, както и ликвидността на отделните активи.

По статията работиха: Радостина Ивчева, редактор Елена Илиева