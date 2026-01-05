Председателят на Hyundai Motor: 2026-та ще бъде трудна година за автомобилния сектор

Глобалната автомобилна индустрия ще се сблъска с една трудна година, като Hyundai Motor Co. трябва да подобри своята работа върху изкуствения интелект (AI), заяви председателят на южнокорейския автомобилен производител Чонг Ей-сун, цитиран от Bloomberg.

Той предупреждава, че световното търговско напрежение и засилващата се конкуренция ще ограничат рентабилността в индустрията, докато геополитическите конфликти могат да повлияят на дейността в някои региони, което потенциално може да доведе до спиране на бизнеса.

„Това ще бъде годината, в която кризисните фактори, за които отдавна се тревожим, ще станат реалност“, подчертава Чонг.

Най-големият южнокорейски производител на автомобили беше ударен от агресивната търговска политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, който наложи 15% мито върху произведените в Южна Корея автомобили. Това коства на Hyundai около 1,8 трлн. вона (1,2 млрд. долара) само през третото тримесечие на фискалната година.

Имиграционната акция в строящия се завод на Hyundai и LG Energy Solution в САЩ през септември забави изграждането на съоръжението с поне два месеца.

Чонг също така заяви, че Hyundai изостава от конкурентите си в надпреварата за развитие и интеграция на изкуствен интелект, призовавайки за сътрудничество с редица партньори за разширяване на възможностите в тази област.

Като част от усилията си в областта на изкуствения интелект и роботиката, Hyundai стартира Robotics Lab през 2019 г. и придоби Boston Dynamics Inc. две години по-късно. Компанията планира да инвестира 125 трлн. вона в Южна Корея през следващите пет години в изкуствен интелект, роботика и други нови технологии.

„Тъй като фокусът се измества към физическия изкуствен интелект, стойността на нашите движещи се обекти, като автомобили и роботи, и данните от производствения ни процес ще стават все по-рядко срещани“, признава Чонг. „Това е мощно оръжие, уникално за нас, което големите технологични компании не могат лесно да имитират“, добавя той.

Motional, съвместно предприятие за автономно шофиране между Hyundai и производителя на авточасти Aptiv Plc, планира да комерсиализира роботизираните таксита Ioniq 5 в Лас Вегас до края на тази година.

В края на декември стана ясно, че южнокорейската компания ще започне продажбите на четириколесен робот, задвижван от изкуствен интелект, през 2026 г. Mobile Eccentric Droid е първата масово произвеждана платформа за мобилни роботи на компанията и се очаква да влезе в производство през първата половина на годината.

Роботът е по същество платформа с четири колела, но автономната му навигация и интегрираните сензори показват, че машината може да се използва за всичко - от доставки до заснемане на филми, изтъкват от Hyundai.