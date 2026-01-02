Tesla предаде короната на BYD след ужасна година в Европа

Tesla съобщи за спад на продажбите си за втора поредна година и предаде короната на китайската BYD. Данните на компанията сочат, че през 2025 година е реализирала 1,64 млн. продажби, или спад от 8,6%, спрямо продадени 2,26 млн. автомобила на китайската BYD, отчита Bloomberg.

Tesla съобщи и по-разочароващи данни за чевъртото тримесечие - продажбите намаляват с 16% на годишна база до 418 хил. броя. Предварителните прогнози сочеха 422 хил. доставки през периода октомври - декември 2025 година. Производството също намалява - с 5,5% до 459 хил. превозни средства. Финансовите отчети ще бъдат публикувани на 28 януари

Агенцията отбелязва, че пазарите са скептични относно перспективите на Tesla за 2026 година, макар че Илон Мъск вече начерта плановете си за роботакситата. На пазара на електромобили обаче компанията, която беше пионер в този сектор, вече се изправя пред конкуренцията не само от гиганта BYD, но и от южнокорейските Kia и Hyundai, както и Volkswagen в Европа.

Ужасната година на Tesla в Европа

Продажбите на Tesla в Европа през миналата година са намалели съществено, сочат данни от статистиката. Регистрациите на нови автомобили, произведени от компанията на Илон Мъск за първите 11 месеца са намалели с 39%, докато тези на китайския гигант BYD се увеличават с 240% за същия период, пише CNBC.

Компанията изпитва проблеми, след като Белият дом премахна стимулите за електромобили през септември, но и самият Мъск допринесе за загуба на пазарния си дял в Европа, заявявайки през изминалата година, че Европейският съюз (ЕС) не трябва да съществува, както и подкрепяйки директно крайнодясната "Алтернатива за Германия" в последните избори за Бундестаг.

Така интересът към Tesla в Европа намалява - през декември например продажбите във Франция са под 2000, или спад от 66%, посочва Bloomberg. В Швеция спадът в последния месец на миналата година е от 71% на годишна база. Надеждите са новият по-евтин модел SUV Model Y, който беше представен през октомври, да допринесе за подобряване на ситуацията.

В момента обаче единственият светъл лъч за американската компания в Европа е Норвегия, където продажбите растат с 90%. В страната 96% от новите автомобили, продадени през 2025 година, са електрически. По данни, цитирани от CNBC, електрическите коли вече държат 16% от всички продажби на нови автомобили в Европа.