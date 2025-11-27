Tesla ще загърби една мрачна година, белязана от слаби продажби

Главният изпълнителен директор на Tesla Inc. Илон Мъск прекара голяма част от тази година, фокусирайки се върху роботиката, търсейки одобрението на акционерите за своето бъдещо трудово възнаграждение от 1 трлн. долара. Междувременно перспективите за основния бизнес на Tesla – продажбата на автомобили – се влошават, пише Ройтерс.

Tesla е изправена пред натиск върху продажбите на трите най-големи автомобилни пазара в света: Европа, Китай и САЩ. Продажбите на компанията са спаднали с 48,5% в Европа през октомври, като за годината те са намалели с около 30%.

Очаква се глобалните доставки на Tesla да намалеят със 7% за тази година, след спад от 1% през 2024 г., изчислява Visible Alpha. Това би контрастирало рязко с рекордните доставки през третото тримесечие, които бяха стимулирани от американските купувачи и опитите им да придобият нова кола преди отпадането на федералните стимули за екологични превозни средства.

Слабите европейски резултати показват, че не може да се очаква бързо възстановяване от сътресението в продажбите, което започна в края на миналата година, след като Мъск се обяви в подкрепа на крайнодесни политически фигури, което предизвика протести в целия регион. Мъск запазва относително мълчание по отношение на политиката през последните месеци, но европейският бизнес на Tesla не се е възстановил, което сигнализира за по-фундаментални проблеми.

През 2023 г. Model Y на Tesla стана най-продаваният автомобил в света. Но оттогава Tesla се срина в класациите по продажби, тъй като конкурентите предлагат по-широка гама от подобрени електрически превозни средства – често на по-ниски цени – докато тясното портфолио на Tesla остарява, изтъкват анализатори.

В края на миналата година Мъск заяви пред акционерите, че очаква продажбите на автомобили да нараснат с 20-30% през 2025 г. През януари компанията посочи, че очаква връщане към растеж, без да предостави прогноза, преди да оттегли тази насока през следващото тримесечие. През октомври Tesla обяви, че всеки растеж ще зависи от макроикономическите фактори, от това колко бързо компанията ще може да внедри автономни функции в автомобилите си и от засилване на фабричното производство.

Проблемите на Tesla са най-остри в Европа, където повече от дузина електрически модела се продават на цена под 30 000 долара. Вълна от китайски марки навлиза в Европа с впечатляващи дизайни и по-широк избор.

Анализатори, интервюирани от Ройтерс, не виждат бързо решение на проблемите на Tesla в Европа, където компанията предлага само два модела за масовия пазар: седана Model 3 и SUV-a Model Y.

Междувременно, електрическите модели от други производители набират мащаб. В Обединеното кралство се предлагат над 150 електрически модела от редица марки, включително много китайски конкуренти. Най-малко 50 нови електрически модела се очаква да се появят на пазара следващата година. От тях няма нито един на Tesla.

В Европа китайската BYD успя да продаде 17 470 автомобила през октомври, което е над два пъти повече от обемите на Tesla. Междувременно в знак за отслабващото господство на Tesla на европейския пазар германската Volkswagen отчете 78,2% ръст на продажбите на електрически превозни средства през първите девет месеца на годината до 522 600 броя, което е три пъти повече от обемите на Tesla.

Усилията на Volkswagen в областта на електромобилите буксуваха с години въпреки всеотдайното приемане на технологията след скандала с емисиите при дизеловите автомобили през 2017 г. Някога компанията изоставаше толкова много от Tesla, че бившият изпълнителен директор на Volkswagen Херберт Дийс открито се притесняваше от риска, породен от компанията на Мъск.

Проблемът за Мъск вече не са само китайските марки и бедната гама от модели, но и факта, че европейците настигат Tesla, посочва Фердинанд Дуденхьофер, ръководител на мозъчния тръст CAR.

Спад в Китай и мрачни перспективи за САЩ

В Китай продажбите и пазарният дял на Tesla намаляват, макар и не толкова рязко, колкото в Европа. Доставките на Tesla в Китай паднаха до тригодишно дъно през октомври, свивайки се с 35,8%. От началото на годината продажбите на Tesla в Китай са намалели с 8,4%.

В САЩ продажбите на Tesla скачат с 18% през септември, подпомогнати от наплива от купувачи към автосалоните, които искат да се възползват от изтичащия данъчен стимул. Тази тенденция се обърна през октомври, като се наблюдава спад от 24%. Ръководителите на автомобилни компании очакват пазарът на електрически превозни средства в САЩ да остане охладен.

Някои анализатори смятат, че Tesla се нуждае от ново превозно средство, за да съживи продажбите. Но засега няма сигнали за разработка на подобен модел, тъй като Мъск насочва фокуса си към роботизирани таксита и хуманоидни роботи.

Предложението за възнаграждение на Мъск обаче не изисква голям скок в растежа на продажбите. Главният изпълнителен директор може да отключи тази награда, ако Tesla произвежда средно по 1,2 млн. превозни средства годишно през следващите десет години, заедно с покачването на цената на акциите.