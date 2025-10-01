Има ли светлина в края на тунела при продажбите на Tesla?

Очаква се темпът на спад в продажбите на Tesla Inc. да се забави, което ще предложи на инвеститорите известно облекчение на фона на проблемите за производителя на електрически автомобили, ръководен от Илон Мъск, пише Bloomberg.

Според анализатори, компанията вероятно е доставила около 439 600 автомобила по света в периода юли-септември. Въпреки че това би представлявало спад от около 5% спрямо същото време на предходната година – и третото поредно тримесечно понижение за Tesla – това би било подобрение спрямо първата половина на 2025 г., когато продажбите на концерна се сринаха с 13%.

Tesla се стреми да стабилизира основния си бизнес, който се затруднява на фона на застаряващата продуктова гама, премахването на политиките на САЩ в подкрепа на пазара на електрически превозни средства и негативната реакция на потребителите към политическата роля на Мъск.

Главният изпълнителен директор напоследък се дистанцира от администрацията на президента Доналд Тръмп, въпреки че продължава да говори открито по някои спорни въпроси.

Резултатите от доставките ще бъдат „ключови за Tesla в бъдеще“, смята Андрю Роко, анализатор в Zacks Investment Research. „Това тримесечие те имат шанс поне да покажат, че този традиционен бизнес се е стабилизирал“, добавя той.

Tesla до голяма степен отклони вниманието от слабите продажби, като наблегна на наскоро стартиралата услуга за роботаксита и усилията на компанията да разработи изкуствен интелект и хуманоидни роботи.

Концернът също така търси подкрепата на акционерите за безпрецедентен нов пакет на заплащане за Мъск, чиято стойност потенциално може да достигне 1 трлн. долара, ако той успее да постигне целите за растеж.

Продажбите на електрически превозни средства в САЩ получиха временен възходящ тласък през третото тримесечие след края на федералния данъчен стимул за потребители от 7500 долара, след като купувачите побързаха да придобият автомобил преди крайния срок, определен на 30 септември.

Мъск вече предупреди за „няколко трудни тримесечия“ за производителя поради променящите се политики за електрически превозни средства в САЩ. В допълнение към изтичането на данъчния стимул, администрацията на Тръмп предприе и действия за отмяна на изискванията за разхода на гориво и емисиите, като по този начин блокира приходите от регулаторни кредити, които съставляваха значителна част от печалбата на Tesla в продължение на години.

Насрещните ветрове задълбочават предизвикателствата на няколко ключови пазара. В Китай доставките на Tesla спаднаха през седем от първите осем месеца на годината на фона на нарастващата конкуренция в лицето на местни играчи като BYD Co. и Xiaomi Corp. Tesla наскоро стартира доставките на шестместния Model Y, за да се опита да възвърне инерцията си в Китай.

В Европа продажбите ѝ продължиха да се свиват, като през август те паднаха с 22 на сто. Регистрациите на нови автомобили на компанията за региона се сринаха с 33% през първите осем месеца на годината, въпреки че по-широкият пазар на електрически превозни средства нарасна с 27%, показват данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили (АСЕА).

Гарет Нелсън, анализатор в CFRA, който в средата на септември понижи рейтинга на акциите на Tesla до позиция „задръж“, предупреди за спад в продажбите на компанията през четвъртото тримесечие, въпреки че прогнозира, че данните за третото тримесечие може да са по-добри от очакваното.

„Tesla и всички други производители на електромобили направиха всичко възможно, за да увеличат максимално продажбите си за текущото тримесечие“, изтъква той. Общият брой на доставките „може да е подвеждащ“, защото маржовете вероятно са малки, ако стимулите и корекциите в цените бяха използвани в подкрепа на търсенето.