Новите регистрации на Tesla се сриват на ключови европейски пазари през ноември

Регистрациите на Tesla на няколко ключови европейски пазара се сриват през ноември в сравнение с предходната година, тъй като американският производител на електромобили продължава да се затруднява да спре загубата на пазарен дял въпреки пускането на пазара на нови версии на най-продавания си модел Model Y, съобщава Ройтерс.

Норвегия обаче се противопоставя на тази тенденция с рекордни продажби през месеца. Страната, която преди повече от десетилетие беше първият пазар на Tesla извън Северна Америка, от началото на годината е вторият по големина европейски пазар на компанията след Великобритания.

Месечните регистрации, които са показател за продажбите, са спаднали с 58% във Франция до 1593 продадени автомобила, с 59% до 1466 автомобила в Швеция, с 49% до 534 автомобила в Дания, с 44% в Нидерландия до 1627 и с 9% в Испания до 1523, показват официалните данни.

В Норвегия обаче те почти се утрояват до 6215 автомобила, надминавайки рекорда за годишни продажби в страната месец по-рано.

Общият пазарен дял на компанията на континента спада до 1,6% за периода януари-октомври спрямо 2,4% за същия период на миналата година.

Акциите на Tesla, котирани на Nasdaq, поевтиняват с 1,4% в предпазарната търговия в понеделник.

Забавянето на компанията в Европа започна в края на миналата година, след като главният ѝ изпълнителен директор Илон Мъск публично похвали десни политически фигури, което предизвика протести в целия регион.

През ноември голям пожар в дилърски център на Tesla в Южна Франция накара разследващите да започнат наказателно разследване, съобщиха местните медии.

Мъск смекчи политическите си коментари, след като напусна американското министерство за правителствената ефективност, но европейският бизнес на Tesla не се възстанови.

Анализаторите подчертават нарастващата конкуренция на пренаселения европейски пазар, особено от страна на нови участници от Китай, и остаряващата гама на Tesla.

Настроенията на потребителите също отслабват. Аналитичната компания Escalent казва в проучване, видяно от Ройтерс, че според 38% от анкетираните на петте най-големи автомобилни пазара в Европа новостта на марката е изчезнала и тя изостава от конкурентите си по отношение на дизайн, качество и емоционална привлекателност.

Много европейски купувачи все по-често избират хибридни автомобили пред изцяло електрическите модели, заяви френската автомобилна компания PFA.

Продажбите през ноември на китайския производител на електромобили BYD, който за разлика от Tesla продава и хибриди и плъг-ин хибриди, са скочили с 268% до 2934 автомобила в Испания и с 65% до 570 в Нидерландия, което е най-добрият месец в историята на компанията в тези страни.