Китайски лидер призовава за глобално противопоставяне на протекционизма

Високопоставен китайски лидер призовава за засилване на глобалното сътрудничество и противопоставяне на протекционистичните мерки. Думите му са слабо завоалирана критика, насочена към САЩ заради дестабилизирането на търговията и геополитическите отношения.

„Трябва заедно да защитим системата за свободна търговия, да поддържаме отворения регионализъм и твърдо да се противопоставим на търговския и инвестиционния протекционизъм“, коментира Дин Сюесян, шестият по ранг служител на управляващата Комунистическа партия, по време на основната си реч на годишния форум Боао в четвъртък, пише Bloomberg.

Във форума участват азиатски лидери, глобални дипломати и бизнес ръководители.

Четиридневният форум в южната провинция Хайнан идва в момент, когато Пекин засилва усилията си да привлече чуждестранни инвестиции. Китай се представя като надежден партньор, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп разтърсва пазарите с непредвидими мита и изнервя съюзниците на САЩ с геополитически маневри.

Дин се опитва да успокои глобалните инвеститори, като подчертава силата на китайската икономика и нейния ангажимент към иновациите. Той изтъква скорошния напредък в областта на изкуствения интелект, роботите и превозните средства с нова енергия като нови двигатели на растежа и обещава разширяване на пазарния достъп за чуждестранни инвеститори.

„Без значение как се променя външната среда, Китай ще се отвори по-широко към света“, казва той.

Дин изнесе тази реч след седмица на китайски усилия за ухажване на международни бизнес лидери и чуждестранни представители. Топ мениджъри, включително Тим Кук от Apple Inc., Кристиано Амон от Qualcomm Inc., Алберт Бурла от Pfizer Inc. и Амин Насър от Saudi Aramco присъстваха на двудневния форум за развитие на Китай в Пекин, където официални лица изтъкваха потенциала на икономиката за бизнес.

Изправени пред външни насрещни ветрове, китайските политици превърнаха стимулирането на вътрешното търсене в основен икономически приоритет тази година. Повишаването на потреблението също ще увеличи привлекателността на страната за чуждестранните инвеститори, след като входящите инвестиции паднаха до най-ниско ниво от над три десетилетия през 2024 г.

Суан Чанън, заместник-управител на Китайската централна банка, потвърждава ангажимента на институцията за намаляване на лихвените проценти и съотношението на задължителните резерви в подходящо време. Глобалната парична политика е изправена пред „безпрецедентна“ несигурност сега поради геополитиката и антиглобализационните тенденции, казва той.

Промяната в геополитическия пейзаж и камшичният удар на политиката на Тръмп са гореща тема за делегатите на форума тази седмица, понякога наричан „Китайския Давос“. Тонът на повечето дискусии се колебае между объркването относно намеренията на Тръмп и оптимизма, че страни с подобно мислене, водени от Китай, ще намерят начин да продължат напред, за да поддържат потока от стоки на границите.

Стивън Роуч, бивш председател на Morgan Stanley Asia, предупреждава участниците в конференцията да не са самодоволни относно перспективите пред световната търговия. „САЩ все още са най-голямата икономика в света и се оттеглят от глобализацията. Как можем дори да говорим за нова глобализация без най-голямата икономика в света“, коментира той.

В по-ранно обръщение на Китайския форум за развитие китайският премиер Ли Цян коментира, че страната му е подготвена за „шокове, които надхвърлят очакванията“. Той призовава страните да отворят пазарите пред лицето на нарастващата икономическа фрагментация.

Китайският лидер Си Дзинпин се очаква да се срещне с група американски бизнесмени в Пекин в петък.

Втората по големина икономика в света се подготвя за потенциални допълнителни мита. Евентуални нови налози вероятно ще бъдат посрещнати с ответни мита за американския внос в Китай и обтягане на връзките, които донякъде се стабилизираха при администрацията на Байдън.

Тръмп все пак отбеляза, че ще обмисли намаляване на митата, наложени на Китай, за да си осигури подкрепата на Пекин за продажбата на американските операции на социалната видео платформа TikTok на ByteDance Ltd. на американска компания.