МВФ: Германия се нуждае от „смели“ реформи, иначе има риск за растежа

Германия е в опасност да регистрира по-нисък от очаквания растеж и се изправя пред дългосрочна борба за постигане на значително икономическо разширение, освен ако не предприеме „смели“ реформи, според Международния валутен фонд (МВФ).

В доклад за страната, публикуван в сряда, МВФ прогнозира, че брутният вътрешен продукт (БВП) ще нарасне с 1% през следващата година, като се очаква ускорение до 1,5% през 2027 г. Въпреки това фондът предупреди, че „рисковете за перспективата са насочени надолу“.

„Докато се очаква по-високите държавни инвестиции да дадат тласък на средносрочния и дългосрочния растеж чрез увеличаване на производствения капацитет на икономиката, перспективите за растеж остават ограничени“, посочва МВФ. „Без по-нататъшни смели реформи както на вътрешно ниво, така и на ниво Европейски съюз (ЕС), Германия все още се изправя пред постоянно предизвикателна средносрочна перспектива за растеж“.

Докладът отправя още едно предупреждение за ограничените перспективи на най-голямата икономика в Европа въпреки първоначалния оптимизъм по-рано тази година относно възможността големият фискален стимул да събуди предприемаческия дух. Само този месец съветниците на канцлера Фридрих Мерц намалиха собствените си прогнози за растеж през следващата година до под 1%, пише Bloomberg.

МВФ обаче отбелязва положителното въздействие на ключовия законопроект за разходите на Мерц, приет още преди той да встъпи в длъжност през май, като посочва, че „фискалната политика може да осигури добре дошъл тласък за растеж“.

Все пак фондът предупреждава, че Берлин трябва да разходва средствата отговорно.

„Властите трябва да гарантират, че допълнителните фискални ресурси от реформата на дълговия лимит се насочват главно към мерки, които стимулират дългосрочния растеж, като по-високи публични инвестиции и намаляване на високите ефективни маргинални данъчни ставки върху доходите, или към подкрепа на национални приоритети като увеличени разходи за отбрана“, посочват от фонда.

МВФ също посочва, че „прекомерната бюрокрация остава ограничение за производителността“ – фактор, който е обект на чести критики към страната.