Промишленото производство в Германия бележи спад за първи път от август

Промишленото производство в Германия е отбелязало спад за първи път от август насам, сигнализирайки за продължаващите предизвикателства пред сектора в опитите му да излезе от продължителната рецесия, предава Bloomberg.

Производството е спаднало с 1,9% през декември в сравнение с ръста от 0,2% през предходния месец. Икономистите, анкетирани от Bloomberg, очакваха свиване от 0,3%, но никой от тях не беше очаквал толкова слаби резултати.

Данните охлаждат оптимизма, че скокът в германските разходи започва да се отразява значително на най-голямата икономика в Европа. Канцлерът Фридрих Мерц разчита на огромни инвестиции в инфраструктурата и отбраната, които да съживят растежа, възстановил се едва през 2025 г. след две години на свиване.

Правителството очаква брутният вътрешен продукт (БВП) да нарасне с 1% през тази година, главно благодарение на по-високите разходи. Фабриките вече отбелязват по-високо търсене, което засилва очакванията, че секторът преминава през повратна точка. Поръчките скочиха със 7,8% през ноември - най-бързото нарастване за последните две години.

Някои корпоративни проучвания обаче все още са по-скромни, тъй като фирмите изискват реформи за решаване на проблемите в социалното осигуряване и бюрокрацията. Липсата на квалифицирани работници е друг проблем, а външните заплахи включват отношенията на Европа със САЩ и ожесточената конкуренция от страна на Китай.

Данните от петък показват, че спадът се дължи главно на по-ниското производство в автомобилната промишленост, производството на машини и оборудване, както и поддръжката и сглобяването на машини.

Отделни данни от днес показаха, че износът и вносът на Германия са се увеличили през декември. Търговският излишък е нараснал до 17,1 млрд. евро.

САЩ остават най-важният пазар за Германия, а доставките за страната са се увеличили с 8,9% спрямо ноември. Все пак те са с 12,9% по-ниски в сравнение с декември 2024 г.