Проучване: Инфлацията по света ще се ускори заради войната в Иран

Инфлацията по света вероятно ще се ускори заради войната с Иран, докато перспективите за икономическия растеж засега остават до голяма степен непокътнати, според глобално проучване сред икономисти, проведено от Bloomberg News.

Половината от анкетираните очакват леко ускоряване на инфлацията в еврозоната, докато подобен дял предвижда същото за САЩ, според проучването, проведено в понеделник. Почти 40% прогнозират такъв резултат за Китай, като ускорението в растежа на потребителските цени се определя между 0,3 и 0,9 процентни пункта над предходните очаквания.

Най-голямата инфлационна заплаха от войната идва от увеличението на цените на петрола и газа, тъй като около една пета от световния морски износ обикновено преминава през Ормузкия проток, който в момента практически е блокиран. Ще има и въздействие от по-високите цени на самолетните билети и транспортните разходи, както и по-широки рискове за веригите на доставки, ако конфликтът продължи.

Повечето анкетирани смятат, че войната ще има минимално въздействие върху брутния вътрешен продукт (БВП) на САЩ, еврозоната или Китай. Но много от тях добавят, че всичко зависи от продължителността на конфликта.

Ако войната продължи, по-високите цени на петрола ще навредят на големи вносители като Китай, Европа и Индия, докато печеливши ще бъдат износителите като Русия, Канада и Норвегия, посочват Зияд Дауд и Дина Есфандиари от Bloomberg Economics в свой доклад. Що се отнася до САЩ, потребителите ще понесат загуби, тъй като по-високите разходи за гориво ще стеснят доходите им, но икономиката като цяло ще бъде по-малко засегната, тъй като шистовата промишленост е превърнала страната в износител на петрол.