Месечната инфлация у нас през март се очаква да е 0,7%, а годишната - 3,9%

Месечната инфлация в България през март, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 0,7%, а годишната - 3,9%, сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), публикувана на интернет страницата на институцията.

Припомняме, че националната статистика обяви за първи път на 3 февруари данни за т.нар. флаш инфлация, която предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни. С нея България вече може да сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари стана част от валутния съюз.

Справка в НСИ сочи, че флаш инфлацията през февруари на месечна база беше 0,3%, а на годишна – 3,3%, януарските ѝ стойности бяха съответно – 0,7% и 3,6%. Това показва, че разминаването между „флаш инфлацията“ спрямо окончателната е минимално.

По окончателните данни на НСИ през февруари месечната инфлация беше 0,4%, а годишната – 3,3%, като през януари тя беше съответно – 0,6% и 3,5%.

През март на месечна база се очаква най-голямо увеличение на цените в групите: „Транспорт“ – 5,5%, а при „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“, „Информация и комуникация“ и „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ – ръстът е с 0,8%.

Намаление се очаква в групите: „Развлечения, спорт и култура“ – с 2,1%, „Облекло и обувки“ – 0,9%, и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ – 0,2%.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

Според експресната предварителна оценка на НСИ през март. се очаква месечната инфлация да бъде 0,9%, а годишната инфлация – 2,6%.

През март спрямо февруари се очаква най-голямо увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (3,3%), „Услуги на ресторанти и хотели“ (1%), „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0,7%) и „Развлечения, спорт и култура“ (0,7%). Намаление се очаква в групата: „Облекло и обувки“ – 1,1%.

Индекс на цените на малката кошница (ИЦМК)

Според експресната предварителна оценка на НСИ през март се очаква месечното изменение да бъде 0,3%, а годишното изменение – 2,6%. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата спрямо февруари се очаква да има увеличение с 0,7% при услугите, с 0,3% при хранителните продукти.

Без промяна се очаква да бъдат цените на стоките в група „нехранителни стоки“.

От НСИ напомнят, че прессъобщението за инфлацията и индексите на потребителските цени за март ще бъде публикувано на 14 април.