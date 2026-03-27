Служебният министър на икономиката: Ще трябва да понесем поскъпването на горивата

Ще трябва да понесем поскъпването на горивата, мерките за подпомагане са таргетирани, защото само така са ефективни. Това каза служебният министър на икономиката Ирина Щонова пред Bulgaria ON AIR. Тя очерта основните действия на държавата в отговор на поскъпването на горивата и нарастващото обществено напрежение около високите сметки за електроенергия.

Щонова подчерта два важни принципа на целевата подкрепа от държавата. Единият е, че мерките трябва да са таргетирани. По думите ѝ предходните кризи са показали, че подпомагане на калпак невинаги е ефективно, а често това е и порочна практика.

„Искаме да предоставим целева помощ там, където е най-необходима и само докато е необходима. Това са временни мерки, само за да преминем през кризисни моменти", подчерта тя. Мерките са насочени преди всичко към сектори, като транспортния, които силно се влияят от поскъпването на горивата.

Предвижда се и възможност за надграждане на мерките при задълбочаване на кризата, като бъдещият пакет ще бъде структуриран поетапно според развитието на ситуацията.

Щонова каза, че в България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа, но не се подценява ефектът, който това повишение има върху хората.

„Всички ние ще трябва да понесем това повишение, като ролята на правителството е да минимизира тези ефекти. Още в първите дни първата ни цел беше да предотвратим възможностите за спекула", заяви министърът.

Въведен е засилен контрол по цялата верига - от наблюдение на цените по бензиностанциите до проверки от различни институции като Комисията за защита на потребителите, НАП и митниците.

Министърът на икономиката в служебното правителство припомни за активираната мярка от 20 евро за най-уязвимите и отложеното повишение на тол таксите за бизнеса. „Трябваше да се въведе и екотакса за транспортните средства над 3,5 тона. Така че това бяха първите мерки, които се взеха", посочи служебният министър.

Паралелно с темата за горивата сериозно внимание се отделя и на високите сметки за ток, каза Щонова. Министерството настоява за по-задълбочен анализ, по-ясни процедури за подаване на жалби срещу завишени сметки за ток и по-добра информираност на потребителите.

„Комисията за защита на потребителите, която е към Министерството на икономиката, още от първия ден започна проверки към електроснабдителните дружества, като искахме да знаем по какъв начин се обработват жалбите на хората", коментира тя.

Обмислят се и конкретни промени - автоматични проверки при рязко увеличение на сметките, както и по-лесен достъп до възможности за разсрочено плащане. Ако се докаже, че има неправомерно начислени суми, те следва да бъдат възстановени на потребителите, посочи Щонова.

В този контекст се обсъждат и европейски политики, включително тези, свързани с въглеродните емисии, които оказват влияние върху цените на енергията.

По-широкият икономически контекст също остава предизвикателен. Според министъра инвестиционният климат в страната не е в най-добрата си форма, а международните сътресения допълнително усложняват ситуацията.