Държавата активира помощта от 20 евро заради скъпите горива

Служебният министър на финансите Георги Клисурски съобщи, че от днес стартира мярката от 20 евро за най-нуждаещите се български граждани заради високите цени на горивата в трети пореден ден.

Вчера, 24 март, беше третият пореден ден, в който цената на дизела на дребно беше 1,60 евро. От днес мярката в подкрепа на най-нуждаещите се физически лица в размер на 20 евро на месец е активна. Това обяви служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг в Министерския съвет.

Националната агенция за приходите (НАП) вече всеки ден публикува на своя сайт данните за цените на дизела и на бензин А95, каза служебният министър. Той информира, че всички граждани ще могат да видят цените на горивата на дребно от 1 март до днешна дата.

В последните четири дни, от 21 до 24 март, макар цените да са достигнати нивата от 1,60 евро за литър дизелово гориво, все пак се наблюдава стабилизация, каза Клисурски. Той отбеляза, че на 21 март дизелът е струвал 1,59 евро, на 22, 23 и 24 март - 1,60 евро, докато бензин А95 за целия период на тези четири дни е на цена 1,43 евро за литър. Тези данни, по думите на Клисурски, означават сравнително краткосрочно стабилизиране на цените.

Крисурски напомни, че НАП освен да следи ежедневните стойности на цените на горивата по бензиностанциите, извършва и проверки. Над 800 от общо 4000 бензиностанции са проверени за нивата на техните маржове, така че всяко увеличение на цените да е единствено резултат от обективни пазарни обстоятелства и доставени цени, а не от спекулативно поведение, каза финансовият министър.

Две категории лица ще имат правото да получат компенсацията от 20 евро. Първата категория са хората, които имат банкови сметки в АСП и получават средства от Агенцията за социално подпомагане (АСП). Те няма нужда да подават заявления и автоматично ще получат компенсацията от 20 евро, съобщи Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика. Другата категория граждани са тези, които нямат плащания от АСП. Те ще трябва да подадат заявления в регионалните поделения на агенцията. Министър Адемов подчерта, че заявлението ще бъде предоставяно еднократно, а не всеки месец. Компенсацията ще бъде получена в следващия месец, от месеца, през който е активирана мярката.

Той припомни, че основният критерий за получаване на помощта е доходен – право на подкрепа ще имат лица със средномесечен брутен доход до 652,41 евро, което представлява два пъти линията на бедност за 2025 г. Допълнително условие е кандидатите да притежават моторно превозно средство, да са съсобственици или лизингополучатели, каза още социалният министър.

Пакет от мерки в подкрепа на бизнеса

В най-скоро време правителството ще обяви пакет от мерки в подкрепа на бизнеса, наред с вече предприетите действия за подпомагане на физическите лица за високите цени на горивата, съобщи още Клисурски. След съгласуване с всички заинтересовани страни мерките ще бъдат представени в най-кратък срок, уточни министърът.

По думите му целта е да бъдат ефективни и таргетирани, като по отношение на бизнеса да ограничат инфлационния натиск още в началото на веригата на доставките, включително в транспортния сектор и при цените на електроенергията.

В следващите дни ще бъде обявен и целият пакет от мерки в полза на бизнеса.

Служебното правителство сезира Конституционния съд заради наложените от парламента мерки за горивата

Във връзка с решението на Народното събрание да възложи на Министерския съвет да предприеме мерки срещу ценовия шок, породен от високите цени на петрола и природния газ, Клисурски отбеляза, че правителството е одобрило внасянето на жалба до Конституционния съд. Причината е, че на едно от последните заседания преди ваканцията депутатите са задължили правителството да предприеме конкретни мерки срещу повишаването на цените на горивата. Като условия те се различават от това, което паралелно беше одобрено от кабинета.

Служебният кабинет обаче приема и приветства духа на решението, като оспорва неговата форма по правни съображения, отбеляза Клисурски.

(по БТА)