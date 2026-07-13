Икономистите понижиха прогнозата си за икономиката на еврозоната заради войната в Иран

Икономическият растеж в еврозоната тази година ще бъде по-слаб от очакваното, след като военните действия в Близкия изток бяха подновени, смятат икономисти.

В анкета на Bloomberg, проведена между 3 и 8 юли, анализаторите понижиха прогнозата си за растежа през 2026 г. до 0,5%. Това е под очакваните 0,7% от миналия месец и под базовата прогноза на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 0,8%.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че примирието с Иран е приключило, като същевременно добави, че мирните преговори ще продължат. Подновените военни действия, които нарушиха корабоплаването през Ормузкия проток, обаче отслабиха оптимизма сред икономистите и представители на ЕЦБ, че доставките на енергийни суровини ще се възстановят.

Членът на Управителния съвет на ЕЦБ Янис Стурнарас заяви в петък, че възобновяването на бойните действия е върнало ЕЦБ „в изходна позиция“.

Икономистите понижиха и прогнозата си за икономическия растеж през 2028 г., докато очакванията за следващата година останаха без промяна. Средната им прогноза за инфлацията тази година е 2,8%, което е малко под очакванията през миналия месец след рязкото поевтиняване на петрола, което впоследствие частично се обърна. Въпреки това инфлацията остава значително над целевото равнище на ЕЦБ от 2%.

Анкетираните очакват ЕЦБ да повиши основните лихвени проценти отново през септември след увеличението с 0,25 процентни пункта през юни. Според тях първото понижение на лихвите ще дойде една година по-късно - през септември 2027 г.