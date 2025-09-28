Молдовците започнаха да гласуват на избори с висок залог

Молдовците започнаха да гласуват на парламентарни избори, които може да имат сериозни последици за стремежа на правителството да присъедини страната към Европейския съюз, докато популярна проруска група се опитва да я отклони от по-близки връзки с блока, пише Ройтерс.

Ако нито една от страните не получи мнозинство в 101-местния парламент, вероятно ще последват политически преговори, които ще дестабилизират още повече една от най-бедните страни в Европа, разтърсена от войната в съседна Украйна и от подозренията за руска намеса в политиката и религията.

За правителството, което се стреми към членство в ЕС, контролът върху парламента е от жизненоважно значение за изискваните дългосрочни законодателни усилия.

Но властта в бившата съветска република от десетилетия преминава последователно от проевропейските към проруските групи. Около една трета от страната, Приднестровието, източно от река Днестър, е контролирана от сепаратистка проруска администрация и там се намира малък руски гарнизон.

Правителството на Молдова предупреди за руска намеса

Президентът Мая Санду определи изборите като екзистенциален тест за страната с 2,4 млн. души население, която има и близки културни и езикови връзки със западната си съседка Румъния, и заяви, че обхватната руска кампания за повлияване на вота е пряка заплаха.

„Ако Русия спечели контрол върху Молдова, последиците ще бъдат незазабви и опасни за нашата страна и за целия регион“, каза Санду в обръщение миналия понеделник.

Допитванията показват, че нейната Партия на действието и солидарността може да изпита затруднения да запази мнозинството си.

Опозиционните сили като проруския „Патриотичен блок“ се възползват от недоволството на избирателите от икономическите затрудения и бавния темп на реформите. Тези проблеми, според официални представители, са били задълбочени от широко разпространена дезинформация.

През последните седмици властите проведоха стотици акции, насочени срещу незаконното финансиране на партии и мрежи, за които се предполага, че са подкрепяни от Русия и имат за цел да предизвикат безредици по време на изборите.

В петък Избирателната комисия забрани на „Сърце на Молдова“, част от „Патриотичния блок“ да участва на изборите, докато срещу нея тече разследване за незаконно финансиране.

Москва отрече да се намесва и заяви, че контролираната от правителството Партия на действието и солидарността разпространява антируска истерия, за да спечели гласове.

Санду и нейната партия определят европейската интеграция като ключова за бъдещето на Молдова и избягването на влиянието на Москва, която управляваше страната по време на съветската ера.

Но много избиратели сякаш са по-съсредоточени върху вътрешните проблеми и са притеснени от това, което по-близките отношения с ЕС може да означават за силно земеделската икономика на Молдова. Регионалните разминавания в доходите засилват несигурността.

Молдовците са разделени за бъдещия път

Виорика Бурлаку, продавачка на плодове в столицата Кишинев, казва, че войната, която Русия започна в Украйна, показва, че Молдова се нуждае от защитата на Европа.

„Страхуваме се от война, никой не иска това. Затова се обръщаме към Европа поне за някаква защита“, добавя 46-годишната жена.

В Балти, Северна Молдова, 82-годишната Мария Скотари дава друга гледна точка. Тя си припомня, че е била щастлива като млада студентка, живееща в Съветския съюз.

„Какво му беше толкова лошото? Такъв беше животът. Бях студентка, всичко беше добре, всичко беше прекрасно“, споделя тя.

Ако загуби мнозинството си, Партията на действието и солидарноста ще бъде принудена да търси коалиционни партньори сред опоненти като лявоцентристкия „Алкернативен блок“ или популистката „Нашата партия“, ако преминат бариерата за влизане в парламента.

Социологически проучвания през последно време показват, че надпреварата ще бъде оспорвана. Според допитване по-рано през септември Партията на действието и солидарността е отстъпила на второ място за първи път с подкрепа от 34,7%, след „Патриотичен блок“, който получава 36%, включително социалисти и комунисти.

Но голямата диаспора може да има решително въздействие. Избирателите в чужбина не са отразени в данните от допитванията, но обикновено подкрепят проевропейските партии.