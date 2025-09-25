Защо Русия и ЕС спорят за Молдова?

С население от едва 2,4 млн. души и една от най-малките икономики в Европа, Молдова едва се забелязва на фона на повечето показатели на Европейския съюз (ЕС). Все пак бившата съветска република, вклинена между членката на ЕС Румъния и опустошената от война Украйна, привлича прекомерно внимание от мощните демокрации на континента и Русия на Владимир Путин.

След десетилетия под влиянието на Кремъл, страната се стреми към членство в ЕС, а през 2024 г. молдовците гласуваха с тясно мнозинство в подкрепа на членството в блока.

Проруските сили се опитват да обърнат посоката на Молдова с помощта на правителството на Путин.

Следващото изпитание идва в неделя, когато страната трябва да проведе парламентарни избори. Проевропейската Партия на действието и солидарността на президента Мая Санду ще се противопостави на опозиционните сили, които са по-приятелски настроени към Москва.

Какво е заложено на карта?

Загуба за партията на Санду би застрашила напредъка на страната към членство в ЕС. Молдова получи статут на кандидат през 2022 г. и официално започна преговори за присъединяване през 2024 г.

Това даде резултати. Молдова сега изпраща около две трети от износа си към ЕС, предимно селскостопански продукти. Финансирането от ЕС помогна на правителството да подобри пътищата, училищата и болниците. ЕС планира да отпусне рекордните 1,8 млрд. евро през следващите три години в подкрепа на плана на страната за присъединяване към блока.

Санду се утвърди като популярна фигура на европейската дипломатическа сцена и си спечели подкрепата на мощни съюзници като френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. И двамата обещаха да подкрепят усилията на Молдова за интеграция в ЕС.

Проруската опозиция, водена от Социалистическата партия на бившия президент Игор Додон, призовава за „балансирани отношения“, които биха поставили връзките с Москва и ЕС на по-равностойна основа.

Други съюзи или партии, които могат да влязат в парламента, са блокът „Алтернатива“ на кмета на Кишинев Йон Чебан и по-малка партия, водена от проруския бизнесмен и бивш кмет на града Ренато Усати.

Какви са доказателствата за руска намеса в молдовските дела?

Според документи, прегледани от Bloomberg, Русия е разработила многостранна стратегия за намеса в изборите в Молдова и за нарушаване на напредъка ѝ към членство в ЕС. Тактиките включват вербуване на молдовци в чужбина, включително в Русия, за гласуване в избирателни секции в ЕС и другаде, разполагане на други лица за организиране на разрушителни протести и широко разпространена дезинформационна кампания в социалните медии.

Президентът Санду изчислява, че Русия е похарчила еквивалента на 1% от брутния си вътрешен продукт (БВП), или приблизително 150 млн. евро, за да повлияе на последните президентски избори и референдума за членство в ЕС, на който молдовците гласуваха „за“ с малка разлика.

Премиерът Дорин Речан коментира, че полицията ежедневно разкрива опити за намеса в предстоящите парламентарни избори и подбуждане към насилие, а молдовските власти се занимават с около 2500 текущи наказателни дела. Националните институции са били обект на повече от 1000 кибератаки тази година, а властите са успели да потушат 100 хил. фалшиви акаунта в TikTok, които са разпространявали дезинформация.

Москва многократно отрича намеса в демократичния процес на Молдова.

Историята на Молдова

Молдова е една от бившите съветски републики и има установени дълбоки обществени връзки с Русия, които продължават и до днес. По-голямата част от населението на Молдова говори както румънски, официалният език, така и руски. Връзката е особено силна в два от регионите на Молдова – контролираното от Русия Приднестровие и област Гагаузия, която се ръководи от фигури, симпатизиращи на Москва.

През последните три десетилетия Молдова се колебае между ЕС и Русия, а съперничещи си политици се опитват да влияят на избирателите с обещания за по-добри условия на живот в страна, която се нарежда сред най-бедните в Европа.

Защо съдбата на Молдова е важна за европейската сигурност?

Молдова се намира на стратегически кръстопът и потенциално проруско правителство би могло да разшири влиянието на Путин отвъд части от Украйна до границата с Румъния.

Руският лидер определя разпадането на Съветския съюз като „най-голямата политическа катастрофа на века“. Той се противопоставя на стъпките на бившите съветски републики и съюзници да се присъединят към ЕС и военния съюз НАТО и демонстрира решителност да възстанови влиянието на Москва в бившето съветско пространство.

За ЕС включването на Молдова в блока би изпратило послание, че той остава успешен и разширяващ се икономически съюз. Това е укор към европейските крайнодесни националистически сили, които набират популярност.

Какъв е интересът на Русия към Приднестровието?

Приднестровието, където живеят 400 хил. души, е един от регионите в бившите съветски републики, където Русия има силно влияние, вкл. отцепническите региони Южна Осетия и Абхазия в Грузия.

Самопровъзгласилите се лидери на Приднестровието обявиха независимост от Молдова през 1990 г. Засега нито една страна от ООН не е признала претенцията за държавност, включително Русия.

Приднестровието дава на Путин известна степен на икономическо влияние върху Молдова. Въпреки че Молдова е прекратила зависимостта си от руски газ с помощта на страни от ЕС, включително съседна Румъния, тя все още внася част от електроенергията си от Приднестровието.

Как Молдова отговаря на предизвикателствата от Русия?

Президентът Санду обеща да засили усилията си за борба с корупцията и ускоряване на съдебните реформи. Ако бъдат успешни, тези стъпки биха засилили перспективите на Молдова за присъединяване към ЕС.

ЕС и САЩ помагат на Молдова да подобри киберсигурността си, за да се предпази от проруски хакери, и санкционират проруски олигарси и политици.

В навечерието на парламентарните избори един от най-противоречивите олигарси на Молдова, беглецът Владимир Плахотнюк, беше върнат в страната и хвърлен в затвора в очакване на съдебен процес по обвинения, свързани с банкова измама на стойност 1 млрд. долара, която остави Молдова на ръба на фалита преди десетилетие.