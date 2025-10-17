САЩ твърдят, че Индия намалява руския петрол наполовина, но търговците ги опровергават

Американският президент Доналд Тръмп заяви по време на брифинг в Белия дом, че индийският премиер Нарендра Моди го е уверил, че страната му ще спре покупките на руския петрол, а от Белия дом отбелязаха, че те вече са намалели наполовина. В края на август САЩ наложиха наказателни мита от допълнителни 25% върху вноса на индийски стоки и според американските чиновници този натиск е оказал своето влияние.

Тръмп отбеляза, че целта му сега е да принуди и Китай да направи същото, за да бъдат намалени приходите в руския бюджет и притисната Москва да преговаря за мир. Нещо повече - във Вашингтон дори отбелязаха, че приходите от допълнителните мита ще бъдат събирани в специален фонд и предавани на Украйна.

Според данни, цитирани от Ройтерс, обаче намаление на доставките няма, няма и заповед към рафинериите в страната да отказват руския петрол. Източници на агенцията казват, че в момента се договорят подробностите около доставките за ноември и декември и няма никакви индикации за ограничаване на покупките през следващите два месеца и тези за януари 2026 г.

Според данни на консултантската компания Kpler дори и количествата руски петрол във вноса на Индия се увеличава с 20% до 1,9 млн. барела дневно, откакто Украйна започна да атакува руските рафинерии в средата на август.

Реакцията на Кремъл на заявленията на Тръмп също беше, че нямат сведения за намаляване на покупките от Индия, която е най-големият купувач на руския петрол, доставян по морски път. Китай е най-големият пазар на руския петрол, но разчита не само на танкери, а и на петролопроводи за доставките.

Тръмп смята, че е заклещил Путин в ъгъла

Въпросът за американските санкции към Русия обаче вече е на втори план на фона на разговора между Тръмп и руския му колега Владимир Путин. Руската страна потвърди, че той е по тяхна инициатива.

Анализ в британското издание The Telegraph сочи, че американският президент е в еуфория от постигнатите успехи по отношение на военните конфликти между Азербайджан и Армения, както и в Близкия изток и смята, че е притиснал Владимир Путин в ъгъла.

С действията си в тези зони САЩ отслабиха влиянието на Москва в Централна Азия и в Близкия изток и това действително е така, след като арабски лидери отказаха участие в последния момент във форума "Русия - Арабски свят", който трябваше да се състои на 15 октомври и всички арабски лидери да демонстрират, че Москва има своите съюзници и не е сама.

В последните седмици Вашингтон увеличи натиска към Русия за преговори за прекратяване на войната и дори американският президент Доналд Тръмп заговори за представянето на нови мощни ракети - например Tomahawk, но и не само.

В Украйна обаче оценяват тези коментари като опит за натиск към Москва и очакванията да бъдат получени тези ракети всъщност не са големи. По-късно днес (17 октомври) ще се състои и среща между украинския президент Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Белия дом, от която също очакванията вече не са особено големи. В местните медии се коментира, че печеливш след всеки разговор или след срещата в Аляска, е бил Владимир Путин и въздушните удари с ракети и дронове към Украйна само се увеличават.

"Историята се повтаря", отбеляза в коментар Kyiv Post, намеквайки за срещата между двамата президенти в Аляска и че чрез подновения диалог Владимир Путин опитва само да печели време. В средата на август руският президент прие да се срещне с Доналд Тръмп и така отложи налагането на по-строги санкции, за каквто имаше вътрешен натиск от Конгреса.

Събеседници на украинското издание в САЩ казват, че изглежда в Кремъл са изплашени от ракетите Tomahawk и по тази причина са инициирали разговора с Белия дом. "Всеки път, когато Доналд Тръмп изглежда готов до сериозна стъпка - за оръжие или санкции, Путин иска среща с него", казва бившият посланик на САЩ в Украйна Уилям Тейлър.

И този път времето за позвъняването е избрано перфектно - докато украинският президент Володимир Зеленски лети към Вашингтон за среща с Тръмп и няма време за реакция и подготовка.

Доналд Тръмп очаква да се срещне с Путин в рамките на две седмици. В Кремъл заявиха, че този срок е възможен и след "две седмици, или малко повече", докато се уговорят подробностите, двамата ще могат да разговарят в Будапеща - най-големия противник на Украйна в ЕС.

Дотогава всички погледи са насочени към Овалния кабинет, където по-късно днес ще разговарят Зеленски и Тръмп, завършва Kyiv Post.