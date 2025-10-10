САЩ плашат със "страховити и мощни оръжия", Русия удари Киев с дронове и ракети

САЩ могат да предоставят допълнителен "военен капацитет", който да промени хода на войната и да принуди Русия да преговаря, коментира по време на дискусия във форум по сигурността в Рига американският посланик в НАТО Матю Уитакър, цитиран от Bloomberg. "Разполагаме с възможности, които в момента не присъстват на бойното поле в Украйна, които са страховити и мощни и които буквално могат да нанесат сериозни щети на място и време по наш избор", отбеляза той.

В момента американският президент Доналд Тръмп обмисля предоставянето на ракети Tomahawk на Киев. Преди дни той посочи, че почти е взел решението, но иска да разбере как украинците ще използват тези ракети. Украинският президент Володимир Зеленски анонсира по време на брифинг в Киев, че украинска делегация ще бъде в САЩ през следващата седмица.

Той отбеляза, че когато Киев е поискал тези ракети от предишната администрация в Белия дом, е получил категоричен отказ. "На последната среща не чух "не". Чух, че предстои работа на техническо ниво и ще бъде разгледана тази възможност", допълни той.

Руският президент Владимир Путин заяви по време на Валдайския форум през миналата седмица, че ракетите Tomahawk са опасни, но остарели и руската система за ПВО ще се научи да ги унищожава. Той неглижира ефекта им за развоя на войната, но посочи, че ще влоши отношенията между САЩ и Русия.

Зам.-председателят на руската Дума Алексей Журальов коментира, че в отговор Русия може да разположи ракети "Орешник" или балистични "Искандер-М" в Куба. Зам.-министърът на външните работи Сергей Рябков пък заяви, че импулсът за мир след срещата на Путин и Тръмп в Аляска е изчерпан.

Русия отново атакува с дронове и ракети Киев

Русия нанесе и поредната комбинирана атака с дронове и ракети в Киев. Руски военни кореспонденти съобщават за 100 дрона по украинската столица като основната цел е била ТЕЦ-6, най-голямата топлоцентрала в града.

Местните власти съобщават, че е засегнато електроснабдяването на левия бряг на р. Днепър. Русия е изстреляла и балистични ракети към Киев като щетите от атаката се обобщават.

Под масиран обстрел тази нощ са били още и град Запорожие и Днипро.

ВВС на Украйна съобщи за вдигнат бомбардировач МиГ-31, носител на ракетите "Кинжал". Според руски военни кореспонденти такива ракети са изстреляни към Кременчуг в Полтавска област.

Руското Министерство на отбраната съобщи за паднал МиГ-31 в Липецка област. Бомбардировачът е изпълнявал учебен полет и не е носил ракети, а двамата пилоти са катапултирали, посочва още изданието.

Зеленски: Дори и "Хамас" показа желание за преговори, но не и Путин

Украйна ще увеличи използването на далекобойните оръжия по цели в Русия и има план за това през следващите месеци, съобщи Зеленски в своето вечерно обръщение за 1324-ия ден от началото на пълномащабната война. "Колкото по-ефективни са далекобойните възможности на Украйна, толкова по-скоро ще можем да постигнем мир", обясни той и добави: "Дори и "Хамас" демонстрира желание да води преговори, но не и Путин. Засега".

По-рано пред журналисти в Киев Зеленски отбеляза, че вече има удари с далекобойните ракети "Фламинго" и "Нептун", както и с ракетите дрон "Паляница" и "Рута", но те не са масови. "Имаме такива възможности и вече имаме първи резултати от нашите оръжия", каза украинският президент.

"Фламинго" е ударила база а ФСБ в Крим?

Според публикация в германското издание Die Welt Украйна е използвала три ракети "Фламинго" по база на ФСБ в Крим. Две от тях са поразили целта, оставяйки големи кратери, но третата е паднала на 100 м от нея.

В края на септември при една от поредните атаки на Украйна по Крим имаше съобщения за взривове в Армянск точно в сграда на руските служби за сигурност. Междувременно и руски военни кореспонденти показаха отломки, за които твърдят, че са от "Фламинго" в гориста местност в Русия. Ракетата е била свалена от система за ПВО "Панцир", се казва в публикации в Telegram.

Русия започва да използва свои зенитни дронове

Русия копира тактиката на Украйна и разработва свои дронове прехващачи, с които да ограничи далекобойните удари в тила, пише украинското издание Defense Express. Това е и очаквано, и може да се окаже сериозен проблем за Украйна, която в момента много ефективно използва далекобойните си възможности.

Според военните анализатори най-лесният способ за ограничаване на работата на зенитните дронове е увеличаване на височината, на която летят дроновете. Но тогава те ще станат по-лесна мишена за системите за ПВО. Друг вариант е оборудването им с камери и други средства за избягване на прехващачите, но това може да оскъпи дроновете.

Украинските дронове "Лютий" и FP-1 са евтини и с масово производство, което е основното им предимство в условията на война.

Русия цели окупацията на Покровск до ноември

Русия откровено лъже САЩ за успехите си на източния фронт, заяви в Киев украинският президент Володимир Зеленски. Той каза, че Москва е обявила пред САЩ, че може да превземе Донецка област, или по-голямата част от областта и в частност - Покровск. Първоначалният срок, който са дали те е бил до септември, а сега е до ноември, сочат данни от разузнавателните служби на Украйна.

Данните сочат, че Покровското, свързаното с него Олександривско направление и Добропиля са местата с най-тежки битки. Ситуацията е динамична, отбелязват и украинските военни.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ съобщава за увеличаване на интензивността на бойните действия до 245 на 9 октомври. Русия е извършила и 71 въздушни удара със 161 управляеми авиобомби, както и 4100 артилерийски обстрела. Използвани са и 4200 fpv-дрона по позиции на фронта и близките населени места.

В Покровското и Олександривското направление са регистрирани 114 бойни сблъсъка. Украинските военни съобщават, че тактиката с малките щурмови групи се запазва. Руснаците използват оптични дронове и леки превозни средства за логистика в региона.

Интензивни са боевете и в Костянтинивското направление (досега Торецко), където руското Министерство на отбраната съобщава за взривен тръбопровод за амоняк край Русин Яр. Тръбопроводът е съветски проект, свързващ завода за амоняк в Толиати с пристанището в Одеса и трасето му минава през части от бойното поле. Съоръжението не функционира от 2014 година, а през 2023 година имаше удар по тръбите край село Масютовка, Харковска област. Данните на ВСУ сочат за 23 атаки на 9 октомври в това направление.

Руснаците се активизираха в последните дни и в опитите за превземане на Вовчанск (Харковска област) и в това направление са регистрирани 30 атаки през миналото денонощие.

Украинците все още не са готови за териториални загуби

Въпреки ожесточаването на руските обстрели и мрачните прогнози на властите за зимата, 54% от украинците са против териториални отстъпки. Процентът даже се увеличава, макар и в рамките на статистическата грешка, спрямо аналогично проучване през май. Тогава 52% бяха против отстъпление. Готовите на това са 38%, което е без изменение, сочи проучване на Киевския международен институт по социология.

Спрямо първите месеци на войната има значителна промяна - тогава над 80% бяха против териториални отстъпки, но след почти четири години война повече от половината украинци не са готови на загуби.

Когато става въпрос за официално признаване на окупираните територии за руски, процентът се повишава - 67 на сто са против, а срещу предаването на украинските части от анексираните области са 71%, сочат още данните от проучването.