Украйна произвежда сама повечето си дронове, а Русия не знае къде са заводите

Бившият ръководител на "Роскосмос", днес назначен от Кремъл губернатор на Запорожка област, Дмитрий Рогозин, смята, че за разлика от Русия, Украйна сама произвежда повечето далекобойни дронове, които използва. Пред запорожката медия "Блокнот" той обяснява, че руските дронове се сглобяват от чужди части, защото липсва развита микроелектроника, и страната е зависима от вноса, често извършван в нарушение на санкциите.

Рогозин казва също, че руснаците нямат данни къде се произвеждат украинските дронове. "Част се сглобяват в чужбина, но смятам, че повечето дронове се произвеждат в Украйна - вероятно в заводи, максимално отдалечени от фронтовата линия - Тернопилска или Лвовска област. По-скоро говорим за подземни заводи", обясни Рогозин.

Войната в Украйна е в тупик заради дроновете, отбелязва още Дмитрий Рогозин. Той посочва, че руските военни се придвижват много бавно - с малки щурмови групи, защото бронираната техника вече е лесна цел за дроновете. Силите на бойното поле са изравнени, казва още бившият ръководител на "Роскосмос" и един от приближените до руския президент вископоставени чиновници.

Американският президент Доналд Тръмп също коментира, че има застой на бойното поле. В протоколните кадри преди срещата му с турския президент Реджеп Тайип Ердоган той обясни, че Русия харчи "милиони за бомби и ракети", а не може да превземе украинските територии.

"Дойде времето Русия да завърши този конфликт", каза той и отбеляза също, че и украинският президент Володимир Зеленски, и руският Владимир Путин уважават Ердоган и той може да окаже влияние.

С провокациите към НАТО Москва отговаря на неспиращите атаки в Крим

Украйна отново атакува с дронове Крим в нощта срещу 26 септември. Има съобщения за взривове в различни части на окупирания от 2014 г. полуостров, включително и в сграда на Федералната служба за сигурност (ФСБ) в Армянск и района на Керч, заради което за два часа беше спряно движението по Кримския мост.

Украйна продължава и да атакува и руски рафинерии - под ударите на дроновете "Лютий" отново попадна Афипската рафинерия в Краснодарския край. Заради недостига на горива Русия удължи забраната за износ на бензин до края на годината и включи и някои видове дизелово гориво. Руски военни кореспонденти съобщават и за взривове в Ростовска област в нощта срещу 26 септември. Има данни за подпалени цистерни с горива в Смоленска област.

Министерството на отбраната на Русия съобщи за свалени 55 дрона в нощта срещу 26 септември. От тях 20 са над Азовско море и три над Краснодарския край, както 14 над Крим и над Ростовска област.

Междувременно по данни на Bloomberg европейски представители са посетили Москва тази седмица и са предупредили, че следващите руски самолети във въздушното пространство на НАТО ще бъдат свалени. Източници на агенцията посочват, че руският отговор е бил, че провокациите към НАТО са отговорът на Москва на украинските атаки към Крим.

Според Кремъл Киев не може да извърши сам тези операции и смята за отговорна НАТО.

В последните седмици Украйна нанася непрекъснато удари с дронове по военни бази, системи за ПВО и радари на територията на Крим. Военното разузнаване (ГУР) съобщии за две операции на своето подразделение "Призрак", при които в базите им бяха унищожени два самолета амфибия Бе-12, два транспортни АН-26 и няколко хеликоптера Ми-8.

Официално Русия отрича нейни самолети да са нарушили въздушното пространство на Естония, а 19-те дрона, които попаднаха в Полша, определя като "резултат от грешка". Няколко дни по-късно руски дрон навлезе на територията на Румъния и прекара 50 минути, съпроводен от румънски изтребители.

След тези инциденти страните от НАТО предупредиха, че може да има по-остър отговор, а в Москва реагираха, че свалянето на самолет ще бъде акт на обявяване на война.

Настъплението към Покровск продължава с малки щурмови групи през нощта

Руснаците продължават да търсят слабите места в отбраната на Покровск, опитвайки се да напреднат с малки групи, придвижващи се през нощта. Украински военни отбелязват, че рядко има атаки през деня към града. През деня руснаците използват по-евтините дронове "Гербер", а не "Орлан", за разузнаване. Геолокализирани данни, цитирани от Института за изучаване на войната (ISW), показват, че украинците успяват да напреднат на изток от Покровск и Новопавливка. Украинската офанзива в Добропиля също продължава.

Сводката на Въоръжените сили на Украйна за 1310-ия ден от началото на пълномащабната война показват, че в тази част от бойното поле са регистрирани половината от бойните действия - общо 109.

Интензивни са боевете и в Лиманското направление - 20 през миналото денонощие.

Украинският Център за отбранителни стратегии обръща внимание, че руските части се фокусират в Сиверското направление, подобрявайки логистиката, трупайки боеприпаси и извършвайки ротации на военните. Според оценката на анализаторите това е сигнал, че през есента и зимата в тази част от фронтовата линия боевете ще са по-интензивни. Подобни действия се наблюдават и в Краматорското направление - около Часов Яр. ISW обаче оценява, че липсват достатъчно ресурси за осъществяване на тези планове.

ВСУ съобщава за общо 200 бойни сблъсъка на бойното поле през миналото денонощие. Русия е извършила 59 въздушни удара със 109 управляеми авиационни бомби. На 25 септември са регистрирани и 4300 артилерийски обстрела, както и използването на 4700 fpv-дрона.

ВВС на Украйна съобщава за нови удари с дронове по територията на страната. Изстреляни са 154 дрона, а системите за ПВО и радиоелектронна борба са унищожили 128 от тях. Има данни за масирани обстрели с авиационни бомби по Херсон и други населени места в близост до фронтовата линия.

Русия твърди, че е превзела 4714 кв. км от територията на Украйна през 2025 г.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че е окупирало 4714 кв. км от територията на Украйна от 1 януари до 25 септември 2025 година. Според наблюденията на ISW обаче това е преувеличено и руснаците са завладели 3434 кв. км. Най-съществен е напредъкът в Донецка област - 2481 кв. км (3308 кв. км спред руските данни).

Военните анализатори посочват, че руските военни опитват да представят завзетите терени като доказателство, че победата им е неизбежна. Според наблюденията на украинските военни анализатори обаче в лятната офанзива руснаците преминаха през открити терени и тепърва са достигнали до укрепени населени места, където настъплението им видимо се забавя.

По данни на Олександър Коваленко за първите три седмици на септември Русия е окупирала 159 кв. км спрямо 423 кв. км за първите три седмици на юли.