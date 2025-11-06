Краят на кризата с федералното финансиране в САЩ още не се вижда

Перспективите за постигане на споразумение, което да сложи край на най-дългото спиране на работата на правителствените агенции в историята на САЩ, бързо избледняват, въпреки предупрежденията за полетите и засилването на опасенията около хранителните помощи за американците с ниски доходи.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън коментира в четвъртък, че оптимизмът му относно двупартийните преговори в Сената намалява, пише Bloomberg.

Агенцията припомня, че демократите поискаха републиканците да решат проблема със субсидиите за по-достъпно здравеопазване в замяна на гласовете им за повторно отваряне на правителствените служби.

Няколко демократи в Сената, включително умерено настроени в преговорите с републиканците, както и по-прогресивни, настояват партията да се придържа към позицията си. В четвъртък сутринта представители на групата са се срещнали с лидера на малцинството Чък Шумър.

След това сенатор Крис Кунс, демократ от щата Делауеър, коментира пред репортери, че противопоставянето няма да приключи, докато президентът Доналд Тръмп не заяви готовност да преговаря за подновяването на субсидиите за здравно осигуряване съгласно Закона за достъпни грижи, или Obamacare.

„Докато позицията им е, че не са готови да говорят с нас, ще продължим да се борим“, казва Кунс.

Ефектите от спирането на работата на службите, продължаващо вече 37 дни, се утежняват. Министерството на транспорта на САЩ и Федералната авиационна администрация обявиха в сряда, че ще наредят на авиокомпаниите да намалят с 10% капацитета на полетите на 40 големи летища, за да облекчат натиска върху персонала.

Авиодиспечерите работят без заплащане от 1 октомври, когато спря финансирането за федералните агенции.

Центристките демократи проучват възможността да се споразумеят за временна мярка в замяна на обещание за гласуване в Сената по субсидиите по програмата Obamacare. Споразумението ще обхване и законопроекти в сферата на земеделието, за ветераните и законодателната власт. Това поне би сложило край а несигурността около помощите за купони за храна и детското хранене.

В четвъртък републиканците отправиха официално предложение към демократите по три законопроекта за пълногодишни бюджетни кредити. Обсъжда се и евентуална разпоредба за отмяна на уволненията на приблизително 6 хил. федерални служители.

Джонсън обаче отказва да обещае гласове в Камарата на представителите, което създава пречки за споразумение в Сената.

Сенатор Гари Питърс, демократ от Мичиган, който преговаря с републиканците, казва, че отказът на Джонсът е „значителен проблем“. Според него кризата няма да приключи скоро.

Хакийм Джефрис от Ню Йорк, водещият демократ в Камарата на представителите, сигнализира, че партията му е окуражена от победата си в ключови местни избори, след като спечели губернаторските постове в щатите Вирджиния и Ню Джърси и надпреварата за кмет на Ню Йорк.