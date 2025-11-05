Рекордната блокада на администрацията струва на САЩ 15 млрд. долара седмично

Блокираната работа на администрацията на САЩ вече е най-дългата в историята и коства 15 млрд. долара на седмица според изчисленията на Министерството на финансите, пише Bloomberg. Оценките на анализаторите обаче се движат в много широки граници - от 10 млрд. долара на KPMG до 30 млрд. долара на Moody`s Analytics.

Досега страната е преживявала много такива прекъсвания, породени от споровете за бюджета в Конгреса, и досега не е имала дългосрочни икономически проблеми заради тях. Този път обаче може да е различно.

Според изчисленията на бюджетната комисия към Конгреса принудителното спиране на работата може да забави икономическия растеж през четвъртото тримесечие с между 1 пр. п. и 2 пр.п. След края на "затварянето" на администрацията обикновено брутният вътрешен продукт (БВП) расте по-бързо спрямо това, ако такова спиране няма, и ще компенсира забавянето. Но ако работата продължи да бъде блокирана до Деня на благодарността (посления четвъртък на ноември), то 14 млрд. долара никога няма да бъдат възстановени.

Точните ефекти за икономиката не са ясни, защото зависят от решенията на правителството, които бъдат взимани през това време, се казва още в позицията на комисията.

Bloomberg обаче посочва, че много от ефектите стават все по-видими - приходите от туризъм например намаляват заради затварянето на паркове и музеи, които са на федерална издръжка, на летищата има забавени полети, защото служителите, управляващи въздушния трафик, са сред тази държавни служители, които са задължени да работят, но не им се плаща.

Хиляди държавни служители са в неплатен отпуск и вероятно не всички ще получат заплащане за срока на принудителната си почивка, както се случваше в предишни години. Някои от тях ще пропуснат второ плащане по заеми и лизинги и започват да се притесняват какво ще случи.

Според изчисленията на Bloomberg в първия месец на блокираната работа на администрацията са били спрени 24 млрд. долара по различни програми, включително и за подкрепа на най-бедните американци. В края на октомври съдът постанови, че парите за купони за храна трябва да бъдат платени, но се очаква някакво забавяне и то точно преди предстоящите празници.

Това много вероятно ще свие потребителското доверие и ще намали средствата, които американците ще похарчат за Коледа и новогодишните празници.

С навлизането на втория месец вече може да се чака ефект на доминото и проблемите да започнат да оказват влияние и върху подизпълнителите на правителството. Вероятно част от тях ще започнат да намаляват заплатите или дори да съкращават персонал, ако нямат с какво да им платят.

Предишният рекорд за най-продължително спиране на работата на властите беше в края на 2018 г. и началото на 2019 г., в първия мандат на Доналд Тръмп. Тогава на двете партии в парламента отне 35 дни, за да се разберат за финансиране на дейностите на федералната администрация и програми. Сега този срок е прескочен и по-лошото е, че не се вижда възможност споровете да се изгладят.

В същото време икономиката на САЩ е по-крехка спрямо преди седем години и американците се притесвята за работата си и растящите цени.