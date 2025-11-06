САЩ ще намалят полетите с до 10%, международните маршрути са пощадени засега

САЩ ще намалят капацитета на полетите с 10% на 40 пазара с висок обем в страната, но международните маршрути ще бъдат пощадени, за да се смекчи натискът върху авиодиспечерите и авиационната система по време на вече най-дългото спиране на работата на правителството в историята, предава Bloomberg.

Промените ще започнат от петък, съобщи министърът на транспорта Шон Дъфи на брифинг, в който участва и ръководителят на Федералната агенция по въздухоплаване Брайън Бедфорд. Агенцията планира да публикува засегнатите пазари в четвъртък.

„Данните ще определят действията ни. Ако данните поемат в погрешната посока, може ли да видим допълнителни ограничения? Да“, каза Дъфи.

Очаква се намаленията да бъдат поетапни, като американските авиопревозвачи са били информирани в сряда вечерта, че трябва да планират намаляване на обема на полетите с 4% в петък и с 5% в събота, съобщават запознати с въпроса източници, пожелали да останат анонимни, тъй като не са упълномощени да говорят публично.

Съкращенията ще нараснат до 10% следващата седмица, а международните полети няма да бъдат засегнати, заявяват те. Но положението е динамично и планът може да се промени.

Обявените планове, ако засегнат 40-те водещи летища в САЩ, може да анулират 1800 полета, съобщава компанията за анализ на данни Cirium.

United Airlines Holdings даде първа представа как американските авиокомпании може да приложат указа. Главният изпълнителен директор Скот Кърби заяви, че ще съсредоточи намаленията към регионални и вътрешни маршрути, които не пътуват между основни центрове.

Дъфи заяви, че намаленията са необходими за запазване на безопасността на пътуванията по въздух. Бедфорд добави, че Федералната агенция по въздухоплаване ще ограничи и изстрелванията на ракети в Космоса.

Тя беше принудена да забави трафика на много летища през последните дни поради нарастващия недостиг на авиодиспечери след спирането на работата на правителството, което започна на 1 октомври. Авиодиспечерите продължават да работят без заплащане, което засилва напрежението в достатъчно стресиращата работа.

Президентът Доналд Тръмп също се включи в обсъжданията на закъсненията и отмяната на полети поради недостиг на служители. „Те оставят хилади пътници на летищата“, заяви той на бизнес форум в Маями. „Всичко това, защото искат да се върнат към провалилите се политики на Байдън“, допълни той.

Коментарите на Тръмп и по-ранна кръгла маса с ръководители в авиационната индустрия са най-новата реторика, която цели да засили натиска върху демократите да постигнат сделка за прекратяване на блокадата.

Умората нараства

Отсъствията на дисперечи нараснаха с продължаващото спиране на работата на правителството. Дъфи заяви, че обичайно недостигът на служители причинява около 5% закъснения на полетите, но през последния месец броят им е по-висок, като понякога надхвърля 50%.

„Започваме да наблюдаваме, че в системата се натрупва умора“, коментира Бедфорд по време на пресконференцията в сряда и посочи доброволните доклади за безопасността, които службата му получава от пилотите. Според него е важно агенцията да предприеме действия за предотвратяване на допълнително влошаване на положението.

Милиони пътници се сблъскват с отменени или забавени полети поради недостиг на служители, откакто работата на правителството е блокирана, съобщи браншовата организация Airlines for America, цитирана от Бедфорд.