Сенатът в САЩ прие законопроект за край на бюджетната парализа

Сенатът на САЩ прие днес компромисен законопроект за слагане на край на най-продължителната бюджетна парализа в историята на страната, която доведе до спиране на хранителните помощи за милиони американци, остави стотици хиляди федерални служители без заплати и причини прекъсвания на въздушния трафик, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Приетият с 60 гласа "за" срещу 40 "против" законопроект, получи подкрепата на почти всички сенатори републиканци и осем сенатори демократи. Демократите в Сената до последно и неуспешно се опитваха да обвържат финансирането на федералното правителство със здравните субсидии, които изтичат в края на годината.

Макар че за декември е насрочено отделно гласуване за тези субсидии, от които се възползват 24 милиона американци, няма гаранция, че изплащането им ще продължи.

Сделката за слагане на край на бюджетната парализа ще възстанови финансирането на федералните агенции и ще попречи на плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да продължи с кампанията си за съкращения на федерални служители, посочва Ройтерс.

Следващата стъпка е внасянето на законопроекта в Камарата на представителите, чийто председател Майк Джонсън заяви по-рано днес, че иска да гласуването му там да се състои още утре и да последва подписването му от президента Тръмп, с което законът да влезе в сила.

Самият Тръмп определи постигнатата сделка за слагане на край на бюджетната парализа като "много добра".

Проучване на Ройтерс/Ipsos от края на октомври установи, че 50% от американците обвиняват републиканците за спирането на работата на правителството, докато 43% обвиняват демократите, посочва Ройтерс.

Ройтерс обобщава основните параметри на сделката:

Временно възстановяване на финансирането за правителството

Законопроектът ще възстанови финансирането за правителството, което бе прекратено от 1 октомври, осигурявайки средства на съществуващите нива за дейността на правителствените агенции до 30 януари. Това ще осигури време на законодателите да завършат работата по подробното бюджетно законодателство за текущата финансова година, която продължава до 30 септември 2026 година.

Осигурява годишното финансиране за някои агенции

Пакетът включва и пълното годишно финансиране за Министерството на земеделието, Агенцията по храните и лекарствата (FDA), Mинистерството по въпросите на ветераните, военни строителни проекти и самия Конгрес.

Конгресът все още трябва да изготви, обсъди и приеме законопроекти за пълното годишно финансиране на останалите правителствени агенции.

Блокира съкращенията на държавни служители

Законопроектът ще възпрепятства кампанията на Тръмп за съкращаване на федералното правителство, като забрани на администрацията да извършва масови съкращения на федерални служители до 30 януари. Близо 300 000 от общо 2,2 милиона федерални служители са били уволнени или подложени на натиск да напуснат тази година.

Той също така изрично посочва, че хилядите служители, които Тръмп се опита да уволни след началото на блокажа, ще запазят работата си.

Не ограничава правата за контрол върху бюджетните разходи

Освен текста, свързан със съкращенията, законопроектът не включва нови мерки, които да предотвратят едностранното намаляване или задържане на средства, одобрени от Конгреса, от страна на Тръмп.

Изплащане на заплати

Законопроектът предвижда изплащане с обратна сила на заплатите на федералните служители, които Тръмп се опита да уволни, както и за някои служители на щатските власти, които бяха в принудителен отпуск заради прекъснатите плащания по време на спирането на финансирането.

Той не разглежда конкретно други федерални служители, на които по закон от 2019 г. е гарантирано правото на изплащане със задна дата на възнагражденията след възобновяване на работата на правителството.

Предотвратява увеличенията на военните разходи

Сделката забранява на Пентагона да започва ново производство на оръжия или други програми, които не са били изрично финансирани през миналата година.

Осигурява целеви увеличения на разходите

Законопроектът увеличава разходите за сигурност на Конгреса, Върховния съд и съдебната система на САЩ с 88 милиона долара в отговор на нарастването на политическото насилие.

Също така увеличава финансирането на здравната служба на коренното население с 80 милиона долара.

Обезщетения за щатските власти

Законопроектът предвижда възстановяване на средства на щатите, които са използвали собствени ресурси, за да покрият липсата на федерално финансиране по време на блокадата, и изисква те да бъдат компенсирани, ако Конгресът позволи ново спиране на дейността по-късно през финансовата година.