Германците губят търпение към неуверения си канцлер

Когато Фридрих Мерц стана канцлер на Германия тази година, той обеща да съживи икономиката, да възстанови пренебрегваната инфраструктура на страната и да направи държавата отново значима на световната сцена.

Неуспехът му да постигне резултати по много от тези основни въпроси не само помогна за активизирането на крайнодесни партии като „Алтернатива за Германия“, но и подхрани спекулациите, че правителството на Мерц може да има същата съдба като тази на неговия предшественик Олаф Шолц и да се разпадне преди да изтичането на мандата му, пише Bloomberg.

Само 16% от германците искат да видят Мерц, който току-що навърши 70 години, като кандидат на следващите федерални избори, сочи скорошно проучване на RTL/n-tv, а неговата двупартийна коалиция е парализирана от вътрешни конфликти и съперничества. Германските акции, които поскъпнаха, когато той встъпи в длъжност, понижават стойността си от лятото насам.

„Има хора в неговата парламентарна група, които поставят под въпрос всички приказки на канцлера и се питат къде са резултатите“, коментира Судха Давид-Вилп, старши сътрудник в German Marshall Fund в Берлин. „Но перспективите са мрачни.“

Мерц встъпи в длъжност в труден за Германия момент. Непостоянен и понякога враждебен президент на САЩ току-що се беше завърнал в Белия дом, войната в Украйна беше прекъснала енергийните доставки за германската индустрия и беше преобърнала представите на страната за сигурност, докато отношенията с Китай се влошаваха, а дългата борба за управление на имиграцията подхранваше възхода на крайната десница.

В първата си реч като канцлер Мерц обеща да се справи с всичко това.

Той каза, че ще спре масовата миграция, ще превърне хронично недофинансирания Бундесвер в най-силната армия в Европа и ще сложи край на един от най-дългите икономически спадове в следвоенната германска история.

„Чрез собствените си усилия можем отново да се превърнем в двигател на растежa, на който светът гледа с възхищение“, каза Мерц пред законодателите в Берлин. Германците ще усетят първите ефекти от подновения икономически растеж до лятото, обеща той.

Шест месеца по-късно избирателите все още чакат.

Вместо това те чуват ежедневни съобщения за икономическа несигурност и съкращения на работни места в големи германски компании. Миналата седмица съветниците на Мерц намалиха прогнозата си за растеж на икономиката на Германия за следващата година до под 1%, подчертавайки мащаба на предизвикателството, пред което е изправен канцлерът при възстановяването на значимата експанзия на най-голямата икономика в еврозоната. Те посочиха дългосрочни проблеми с икономиката и геополитически промени, които заплашват експортния модел на Германия.

Инвеститорите също правят преоценка на перспективите за Германия. Борсовите индекси, фокусирани върху вътрешния пазар, показват минимални ръстове от 30 септември насам, след като се повишиха през първите девет месеца на годината. От своя страна, стойността на акциите в отбранителния сектор се срина, водена от спада с над 20% на Rheinmetall.

(Продължава на следващата страница)