Болсонаро е арестуван заради опасения, че е планирал да избяга от Бразилия

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро беше арестуван, след като съдия го определи като човек, който може да избяга след присъдата по обвинения в опит за преврат след поражението му на изборите през 2022 г., съобщава Bloomberg.

Съдията от Върховния съд Александър де Мораесш е разпоредил задържането на Болсонаро, след като най-големият му син, сенатор Флавио Болсонаро, призова поддръжниците си да организират бдение пред резиденцията, където бившият лидер е държан под домашен арест. Властите смятат, че има реална заплаха Болсонаро да се опита да потърси убежище в чуждестранно посолство в Бразилия на фона на „хаоса“, причинен от подобно бдение, пише Мораеш в съдебна заповед.

Болсонаро беше осъден през септември на 27 години и три месеца затвор за опит за държавен преврат след загубата му от президента Луиз Инасиу Лула да Силва.

По-рано му беше наредено да носи проследяващо устройство на глезена, а опасенията относно риска от полет произтичат от доказателства, че е манипулирал устройството, изтъква съдя Мораеш.

Съдебният състав, наблюдаващ делото на Болсонаро, отхвърли първоначалната жалба срещу присъдата по-рано този месец. Адвокатите на бившия бразилски президент, които твърдяха, че в процеса срещу него са допуснати „дълбоки несправедливости“, поискаха той да изтърпи присъдата си под домашен арест поради напредналата си възраст и лошо здравословно състояние. Въпреки ареста съдиите все още биха могли да удовлетворят това искане.

Арестът е последната стъпка в бързото падение на бившия капитан от армията, който се изкачи от задните скамейки на бразилския Конгрес до президентския пост по време на вълна от антисистемни настроения през 2018 г. Това се случва в момент, когато левият Лула - заклет враг на Болсонаро - се радва на сериозна подкрепа, след като спечели търговски облекчения от президента на САЩ Доналд Тръмп, който преди това наложи наказателни мита на Бразилия в опит да помогне на Болсонаро да избегне правните проблеми.