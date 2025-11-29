IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Орбан вижда Украйна като буферна държава между Русия и НАТО

Неизбежно ще трябва да бъдат направени териториални отстъпки на Русия, е мнението на унгарския лидер, който бе на посещение в Москва

14:12 | 29.11.25 г.
Снимка: EPA/ALEXANDER NEMENOV / POOL
Унгарският премиер Виктор Орбан очерта спорна визия за бъдещето на Украйна, като намекна, че след войната тя трябва да съществува главно като буферна държава между Русия и НАТО, предаде БТА, позовавайки се на ДПА.

Орбан каза в интервю за в. Welt, че неизбежно ще трябва да бъдат направени териториални отстъпки на Русия, а числеността и способностите на въоръжените сили на Украйна ще бъдат редуцирани.

Премиерът направи коментарите си след породило полемика посещение в Москва, където се срещна с руския президент Владимир Путин и подчерта, че Унгария има интерес от стабилни и изгодни енергийни доставки от Русия.

Според него е време да се оставят настрана илюзиите и да се приеме реалността, очертана в плана от 28 точки на САЩ за слагане на край на войната в Украйна. Ако се забави сключването на сделка, това ще облагодетелства Русия, а не Украйна, и ще доведе до загуба на още територии и човешки животи, смята той.

Орбан каза, че Русия ще бъде постепенно приобщена обратно в световната икономика съгласно американския план, а санкциите ще бъдат отменени с времето.

По думите му европейската подкрепа за Украйна е изцяло за сметка на населението. Той отхвърли идеята замразените руски активи да имат финансов принос в тази насока. "Край на приказката, че европейците финансират войната с руски пари", каза Орбан.

Последна актуализация: 13:31 | 29.11.25 г.
виктор орбан войната в украйна
