"Евро", "безобразие" и "протест" са думите на 2025 г. за България

„Евро“ с 42,5%, „безобразие“ с 32,8% и „протест“ с 25,1% от гласовете са знаковите думи за 2025 г. за България. Това показва вотът на хората в традиционното проучване „Думи на годината с „Как се пише?“. На четвърта позиция, само на половин процент от „протест“, е „волейбол“, а на следващите места се нареждат „мършляк“, „джен зи“, „когато па-“, „главно Д“, „бюджет“ и „локали“. Някои от думите са части от по-големи изрази, които лесно се подразбират – „Кой разпореди това безобразие?“, „държава с главно Д“ и др.

Инициативата за пета поредна година откроява най-важните теми за изминалите 12 месеца през употребата на думите както сред хората, така и в медиите. Във финалната анкета всеки можеше да гласува за три думи и изрази, които са белязали 2025-а, а медийният анализ отново е предоставен от системата за глобален медиен мониторинг Sensika. Неизненадващо думата, която е отбелязана и в двете класации, е „евро“.

„Двете големи теми на изминалата година намериха своето логично отражение. Първата е присъединяването ни към еврозоната. Втората – протестите, изпъкна в самия край на 2025-а – този факт заедно с взривната им сила се оказаха решаващи за високия резултат на „безобразие“ и „протест“, смятат д-р Павлина Върбанова и Доротея Николова, организатори на изследването. Те напомнят, че през 2024 година на челното място застана „Шенген“, което ясно сигнализира за европейската ориентация на българите, а към заключението им се присъединяват и останалите членове на журито.

„Двете думи начело на класацията – „евро“ и „безобразие“, досега май не са попадали толкова точно в „десетката“ на политическата година. Те представят едновременно най-големия ѝ успех, най-драматичния ѝ проблем и най-трудния ѝ избор. Еврото, освен нова валута, е знак в ръцете на всеки от нас за успешния финал на западноевропейската ни интеграция“, допълва доц. Георги Лозанов. Източник: Как се пише

Проучването сред нагласите на хората протече в три етапа. В първия – от 5 до 9 януари – всеки имаше възможност да даде предложения за думи на годината на страниците на „Как се пише?“ във Facebook, Instagram, Threads и в Х. Във втория етап от 30-те предложения с най-много гласове 5-членното жури отся десет. Кои 3 от тях са най-значимите за нас като общество са избрани в анкета от 12 до 17 януари в третия, последен етап.

През 2024 г. думите, белязали общественото съзнание, бяха „Шенген“, „дубайски шоколад“ и „санитарен кордон“. За 2023 г. първенци бяха „изкуствен интелект“, „сглобка“ и „времеубежище“. През 2022-ра на челни позиции се озоваха „война“, „инфлация“, „Украйна“ и „избори“. А през 2021-ва на първите три места в анкетата се наредиха некнижовната дума „преценям“, „антиваксър“ и „изчегъртване“.

Медиен анализ

9 милиона публикации в над 9 хиляди информационни онлайн източника на български език за периода 1 януари – 31 декември 2025 г. са проверени в рамките на мащабния медиен анализ на системата за глобален медиен мониторинг и анализи Sensika.

20-те най-често споменавани думи са: „България“, „дете“, „Русия“, „Украйна“, „САЩ“, „война“, „Европа“, „помощ“, „президент“, „политика“, „министър“, „подкрепа“, „цена“, „евро“, „социален“, „сигурност“, „управление“, „министерство“, „комисия“, „семейство“.

Интересно е, че две нови думи са влезли в класацията – това са „евро“ и „сигурност“. Появата на общоевропейската валута е закономерна, а сигурността по света става все по-проблематична и желана. Думата „дете“ се изкачва трайно нагоре в класацията през последните години, като вече достига до второ място след „България“.

За трети път се представя и класация на най-споменаваните личности в медиите. На първо място е Доналд Тръмп, следван от Владимир Путин, Володимир Зеленски, Бойко Борисов и Делян Пеевски, които имат сходни резултати, Румен Радев, Росен Желязков, Асен Василев, Илън Мъск, и др.

Прави впечатление, че всички в топ 20 на най-споменаваните личности са политици. Споменаванията на Доналд Тръмп са нараснали повече от три пъти от миналата годината, когато той за първи път изпревари Бойко Борисов. В класацията тази година влиза и варненският кмет Благомир Коцев.

Източник: Как се пише