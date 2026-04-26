Хаос по време на едно от важните събития във Вашингтон, Тръмп е евакуиран след стрелба

В "Хилтън" са се намирали президентът на САЩ, вицепрезидентът, държавният секретар, министърът на отбраната и председателят на долната камара на Конгреса

Снимка: Bloomberg LP
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха евакуирани от агенти на службите от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом в събота вечерта, след като в залата се чуха силни изстрели, съобщава БТА, позовавайки се на публикации в световните агенции.

Властите съобщиха, че инцидентът е станал извън балната зала, където са били президентът и други високопоставени гости. Според твърденията на очевидци са произведени от пет до осем изстрела. Малко след това членове на Националната гвардия заеха позиции вътре в сградата, докато хеликоптери кръжаха над нея.

Малко след това Доналд Тръмп съобщи в своята социална мрежа Truth Social, че стрелецът е задържан, а правоохранителните органи са се справили "фантастично". Стрелецът е произвел изстрели пред  балната зала на хотел "Хилтън", където американският президент е трябвало да произнесе реч. Заедно с него в залата е била съпругата му, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет, както и председателят на Камарата на представителите, долната камара на Конгреса, Майк Джонсън.

Бившият зам.-директор на ФБР Андрю Макейб коментира пред CNN, че заплахата е елиминирана много преди периметъра на охраната и службите са се справили добре със задачата.

AP отбелязва, че заподозрян за стрелбата е 31-годишния Коул Томас Алън , учител от Калифорния. Вероятно той е бил сред гостите в хотела и така е преминал през проверките за сигурност.

Хотел "Хилтън" във Вашингтон, където по традиция се провежда събитието, остава отворен за редовни гости, а охраната обикновено е фокусирана върху балната зала, а не върху хотела като цяло, припомня АР.

 Според коментар на американския президент по време на брифинг в Белия дом стрелецът е бил въоръжен с множество оръжия. При атаката е ранен служител на специалните служби, спасен от бронежилетката си, посочи още американският президент.

Ежегодната вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом събира стотици видни журналисти, известни личности и политици както от Републиканската, така и от Демократическата партия. Тръмп съобщи, че събитието ще се проведе отново след 30-на дни.

Атаката беше веднага осъдена от политиците в САЩ, както и от световните лидери. Политическото насилие няма  място в демокрацията, отбелязаха те.

Поляризацията и радикализацията набират инерция ...
