Мерц свиква нова ключова среща на коалицията на фона на забавянето на реформите

Германският канцлер Фридрих Мерц се опитва да обърне съдбата на своето изпаднало в затруднение правителство, като поднови амбициозната програма за реформи на фона на рязко спадащата обществена подкрепа, пише Bloomberg.

Консерваторите, водени от Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц, и социалдемократите ще се срещнат във вторник, за да се опитат да постигнат консенсус по план за реформиране на данъчната и пенсионната системи на Германия.

Срещата се провежда пет седмици след като друга кризисна среща завърши с толкова остра дискусия, че членовете на коалицията се питат дали бъдещето на правителството не е застрашено, според запознати с въпроса.

Година след като Мерц пое властта, популярността му е спаднала до исторически минимум, докато се затруднява да утвърди властта си над коалицията и в рамките на партията си. Той обеща да се възползва от инерцията с мащабен набор от политики, които включват възстановяване на финансите на огромната здравна система на Германия, намаляване на данъците върху доходите на гражданите и укрепване на държавната пенсионна схема на страната за следващите десетилетия.

Провалът във Вила Борсиг

Но тези точки от дневния ред трябваше да бъдат на масата на кризисната среща през уикенда на 11 и 12 април във Вила Борсиг, вековно имение в покрайнините на германската столица. Заедно с вицеканцлера и съидер на социалдемократите Ларс Клингбайл, Мерц се готвеше да сглоби мащабен пакет от мерки, с които да определи дневния ред на коалицията за тази година.

Вместо това събирането край езерото се оказва зле подготвено и без ясна структура, като консерваторите на Мерц не са пожелали да предложат отстъпки, според източниците, пожелали анонимност, тъй като разговорите са се провели при закрити врата. От своя страна, канцлерът многократно е обвинявал социалдемократите, че се съпротивляват на компромиси.

Часовете на изтощителен и разгорещен дебат доведоха до оскъден набор от мерки за справяне с нарастващите разходи по бензиностанциите - намаляване на данъка върху горивата и незадължителен бонус за служителите - широко критикувани от икономисти и представители на индустрията през последните седмици като неадекватни.

