Геополитическото напрежение вече не е основният фактор за цената на петрола

Петролните пазари са барометър на геополитическата обстановка, но този път друг е факторът, който влияе върху цените, пише в коментар колумнистът на Ройтерс Рон Бусо. Той отбелязва, че търговците не обръщат очакваното внимание на новини като блокадите за танкерите от и за Венцуела, които само за кратко повишиха цената на петрола с около 2%. Но само няколко часа по-късно в сутрешните часове на 19 декември европейският сорт "Брент" отново е под 60 долара за барел.

Причината е, че търговията е под въздействието на данните за ръст на предлагането, а инвеститорите все повече вземат под внимание танкерите с петрол, които чакат в открити води своите купувачи. Според анализаторите те са вече над 1,3 млрд. барела, като 155 млн. барела са руски петрол, които се трупат около бреговете на Азия.

Количествата петрол в открито море надхвърля нивото от август 2020 година, когато пандемията от коронавируса срина потреблението на горива. Намалява и средната скорост на танкерите, извършващи доставки - от 10,3 възела през ноември до 10 възела през декември, което показва най-бавното придвижване на корабите от края на 2017 година.

Ройтерс отбелязва, че танкерите с петрол няма да останат вечно в открити води - те вероятно в един момент ще намерят своите купувачи, дори и под санкции, с големи отстъпки от цената.

Мирът в Украйна ще се отрази повече на пазарите на дизел

Мирът в Украйна ще се отрази повече на пазарите за дизел, отколкото на петрол, прогнозира още Рон Бусо. Причината са далекобойните дронове, които атакуват руските рафинерии, намалявайки износа на дизел с 10% през 2025 година.

В същото време Русия като цяло запази износа на петрол на нива от около 3,5 млн. барела дневно от 2022 година насам. Западните санкции се насочиха по-скоро към начини за ограничаване на приходите, отколкото на обемите, защото има опасения, че излизането на руския петрол може да срине пазарите.