Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Какво е бъдещето на малките модулни реактори в България

Нови реактори с торий биха могли да захранват вечно центровете за данни, посочи Никола Петров, енергиен експерт и докторант в УНСС

13:12 | 22.01.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Малките модулни реактори са изключително важни за бъдещето на българската енергийна система, особено с оглед на извеждането от експлоатация на въглищни мощности и нарастващото потребление. Темата коментира Никола Петров, енергиен експерт и докторант в катедра „Национална и регионална сигурност“ в УНСС, в предаването „Чиста енергия“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той подчерта, че те могат да осигурят както чиста електрическа, така и топлинна енергия за индустрията и градовете.

„България е на световната карта по отношение на интеграцията на малките модулни реактори, както с технологията в АЕЦ „Козлодуй“, така и с малките модулни реактори и можем да бъдем един от първите в Европа с тяхното приложение“, добави Никола Петров.

Той обясни, че малките модулни ядрени реактори се очертават като ключов елемент от енергийния преход. „Освен леководните модели, които стъпват на познати технологии, се разработват и ториеви реактори, които могат да имат и вечна експлоатация. А интересът на големи технологични компании за задоволяване на енергийните си нужди ускорява развитието на сектора“, каза още енергийният експерт.

Никола Петров посочи, че в момента малки модулни реактори продължават да разработват GE Vernova, Holtec и NuScale. „Те използват леководни технологии, които са много близки до конвенционалните ядрени реактори, каквито познаваме и от АЕЦ „Козлодуй“, и се радват на по-високо доверие сред научната общност и инвеститорите“, посочи Никола Петров.

Той се надява, че лицензионните дейности при ториевите реактори ще минат при по-бърза процедура. За пример даде нови разработки като проекта на датската компания Copenhagen Atomics. „При него основният акцент е използването на торий в комбинация с уран, което цели значително намаляване на себестойността. Освен това технологията позволява повторно използване на вече отработено ядрено гориво и обещава много дълъг експлоатационен живот без ежегодни планови ремонти“, разкри предимствата енергийният експерт.

Никола Петров подчерта, че според разработчиците, реакторът може да работи до 10 години без прекъсване без допълнителни финансови и технологични разходи.

„Освен дългата експлоатация, чрез въпросната химична реакция, която в момента компанията изследва и се стреми да оптимизира в бъдеще, докато се стигне до етап за масово производство на техните реактори, към момента те имат готовност за работа на четири години. Това означава, че необходимостта от нови горивни клетки с уран може да става на период не по-малко от четири години“, поясни експертът и обърна внимание на факта, че това има директен ефект върху цената на произведената електроенергия.

По думите му бъдещите прогнози очертават такова развитие на тази технология, при което тя може да осигури вечна експлоатация. Според него в бъдеще ще се акцентира върху системите за сигурност в този тип реактор.

Кой ще надделее: леководните или ториевите реактори? Защо Meta е една от технологичните гиганти, които предявяват най-силен интерес към малките модулни реактори? Какъв е икономическият потенциал на ММР?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Чиста енергия" можете да гледате тук.

Последна актуализация: 13:12 | 22.01.26 г.
Bloomberg TV Bulgaria Чиста енергия Никола Петров енергетика малки модулни реактори ториеви реактори икономиката на България
