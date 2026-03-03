МАЕ е готова да стабилизира световния петролен пазар на фона на войната с Иран

Международната агенция по енергетика (МЕА) е готова да помогне за стабилизирането на световния петролен пазар след конфликта с Иран, отбелязвайки, че страните членки държат над милиард барела под формата на аварийни запаси, съобщава Bloomberg.

Въпреки че производството на петрол в региона остава до голяма степен незасегнато от войната, потоците през Ормузкия проток, както и производството на втечнен природен газ, са „значително засегнати“, изтъква МАЕ.

Агенцията координира глобалното освобождаване на петролни запаси по време на пазарни смущения.

Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол заяви във вторник, че агенцията е свикала извънредна среща на правителствата на страните членки, „предвид събитията в Близкия изток и последиците за енергийната сигурност“.

Събраните страни подчертаха необходимостта от планиране за най-лошия сценарий и поискаха допълнителни оценки на щетите. Те също така потвърдиха подкрепата си за тясна координация и бързо използване на колективни мерки, включително освобождаване на запаси, ако е необходимо.

МАЕ е осъществила пет такива освобождавания през последните 35 години: по време на войната в Персийския залив през 1991 г., ураганите Катрина и Рита през 2005 г., либийското въстание през 2011 г. и две след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

В неделя алиансът ОПЕК + се споразумя да извърши умерено увеличение на производството, а водещи членове като Саудитска Арабия увеличиха износа, въпреки че това не беше достатъчно, за да успокои пазара. Спирането на корабоплаването през Ормузкия проток ограничава способността им да коригират ситуацията.

Ирак, вторият по големина производител в региона, е принуден да намали част от производството си, тъй като ситуацията в съседната страна е довела до липса на танкери.

Членовете на МАЕ се състоят от 32 държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като САЩ, Германия и Япония. Те са задължени да поддържат запаси, еквивалентни на поне 90 дни нетен внос на петрол.