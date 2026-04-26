Украйна търси начин да си върне контрола над Запорожката АЕЦ по мирен път

Украйна разговаря с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в търсене на начин за деокупацията на Запорожката АЕЦ по дипломатически, мирен път и управлението да бъде върнато на Украйна, съобщи украинският президент Володимир Зеленски по време на брифинг с молдовския президент Мая Санду. Според него това ще бъде въпрос на безопасност както за Украйна, така и за целия свят.

Запорожката АЕЦ има шест реактора е най-голямата европейска централа в Европа. От 2022 година тя не работи, след като беше окупирана от Русия още в първите дни на пълномащабната война. Централата беше обект на обстрели, за които и двете страни се обвиняват взаимно преди МААЕ да се намеси и да успее да постигне прекратяване на ударите.

Но често водените в близост боеве, както и ударите на руските дронове по подстанции, спират напълно електрозахранването за централата и тогава тя разчита на дизеловите генератори, за да си осигури нужната електроенергия за охлаждане на реакторите.

Доклади на МААЕ потвърждават, че руските войски са разположили оръжия и бронирана техника в Запорожката АЕЦ, което определят като сериозно нарушение на принципите на ядрената безопасност.

Според изявления досега освен за окупацията на Донецка област, Русия, САЩ и Украйна не могат да намерят обща позиция и за бъдещето на Заполрожката АЕЦ. Ядрени експерти казват, че рестарта на работата може да отнеме години.

През 2022 година Русия окупира и Чернобилската АЕЦ, която вече не работи, а взривилият се преди 40 години четвърти реактор е под саркофаг. Тогава имаше опасения, че движението на тежката бронирана техника в зоната ще увеличи отново замърсяването. През 2023 година руски дронове повредиха саркофага на реактора, изграден със средства на международната общност.

Русия премества фокуса си от енергийните съоръжения към ВиК инфраструктура и логистичните връзки, каза още Зеленски по време на брифинга. Той посочи, че всяка вечер има атаки срещу жп състави на "Укрзализниця".

Украйна ще използва част от първия транш от парите по заема в размер на 90 млрд. евро за възстановяване на енергийните обекти и подсилване на защитата им. В страната няма дефицит на дизел благодарение на споразумения, сключени със страни от Близкия изток, допълни още той.