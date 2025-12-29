"Росатом" може да поднови работата на Запорожката АЕЦ 18 месеца след края на войната

"Росатом" може да поднови работата на Запорожката АЕЦ най-рано в средата на 2027 година, ако войната свърши днес, пише руското издание РИА Новости, цитирано от Ройтерс. Според назначения от Москва ръководител на централата Рамил Галиев подготовката за повторно включване в експлоатация на най-голямата централа в Европа ще отнеме 18 месеца.

Запорожката АЕЦ е една от точките в плановете за мир на американската администрация. Според руския президент Владимир Путин една от причините е, (че Тръмп иска да използва електроенергията, за да копае криптовалути. Президентът Доналд Тръмп заяви по време на брифинг след срещата си с украинския си колега Володимир Зеленски, че Русия е готова да помогне на Украйна и е загрижена за благосъстоянието на страната.

Украинският президент не успя да сдържи ироничната си усмивка при тези думи.

Москва предлага да доставя евтини енергоресурси и електроенергия, каза още Тръмп. Украйна обаче не купува газ от Русия от края на 2015 година заради окупацията на Крим. От началото на войната Украйна прекъсна и връзката си с руската енергийна система и се включи към европейската.

Запорожката АЕЦ беше окупирана от руските военни още през март 2022 година и няколко месеца по-късно работата й беше спряна. Централата е в близост до линията на фронта и двете воюващи страни често се обвиняваха за обстрел, което приключи, когато Международната агенция за атомна енергетика (МААЕ) стартира мисия с инспекции.

Проверките показаха, че централата е минирана и въпреки че Русия дълго отричаше на територията ѝ е разположена военна техника. В началото на годината се заговори, че "Росатом" иска отново да рестартира работата, но след среща между директорът на МААЕ Рафаел Мариано Гроси с ръководителят на руския гигант Алексей Лихачов беше постигнато съгласие, че това е невъзможно при сегашните условия.

Малко по-късно 48 члена на МААЕ, сред които всички европейски държави, включително и България, приеха изявление, в което осъждат незаконната окупация на централата, както и че подновяването на работата на Запорожката АЕЦ може да се случи само под управлението на Украйна и регулация от украинските органи.

В това изявление беше написано още, че рестартът на Запорожката АЕЦ при липсата на достатъчно води за охлаждане (след взривяването на яз. "Каховка" през юни 2023 година) и доставки на резервни части не е безопасно.

Според украински енергийни експерти "Росатом" няма опит с реакторите, които са по руска технология, но използват американско гориво на Westinghouse и са модифицирани от украинските специалисти в централата.

Тръмп заяви, че и в момента Русия и Украйна работят по възстановяване на работата на централата. Това обаче не е първи такъв случай - по искане на МААЕ и двете страни временно прекратиха огъня в района, за да бъде възстановено електрозахранването на централата към украинската енергийна система.

Русия се опитва да включи Запорожката АЕЦ към своята мрежа и това е една от причините да бъдат прекъснати повечето далекопроводи на централата. През есента ядрените мощности останаха близо месец без електрозахранване, разчитайки на дизеловите генератори, които доставиха електроенергията, нужда за охлаждане, докато двете страни се разберат къде да бъде включена отново ядрената централа.