Още три района в София са застрашени от криза с боклука, турска фирма ще чисти други три

Обществената поръчка за чистотата в районите „Люлин“ и „Красно село“ в София, по която договорът изтече на 4 октомври, се прекратява. Общината планира да възложи официално дейността на “Софекострой” след изтичане на сроковете за обжалване, съобщава пресцентърът на СО.

За районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“ договорът изтича на 7 януари 2026 г. и решението на общината е да се подпише договор с турската фирма “Норм Санаи”. За районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ договорът изтича на 1 декември тази година и общината реши да се прекрати процедурата поради липса на класирани кандидати.

Тази година изтичат седем от договорите с фирмите за почистване и сметосъбиране на 20 от 24 района на София, което налага да бъдат подписани нови споразумения. Столична община обяви в началото на юни обществените поръчки с обща прогнозна стойност над 515 млн. лв. с ДДС за петте години.

На 4 октомври общината обяви кризисна организация на сметопочистването в районите “Люлин” и “Красно село”, след като договорът за тази зона изтече, преди да бъде подписано ново споразумение. До това се стигна, след като кметът Васил Терзиев отказа да подпише договор с единствения останал кандидат. Мотивът му беше да бъдат предпазени столичани от последствията при необосновано високата цена, предложена от класирания кандидат.

„Поръчката е прекратена по целесъобразност, тъй като общината не може да си позволи да подпише договор при цена, която е в пъти по-висока от бюджета за дейността на годишна база“, се казва в съобщението.

Общинското дружество “Софекострой” ЕАД с принципал Столичния общински съвет се оказа неспособно да поеме дейностите по чистота в двата района поради липса на капацитет. Така кризисната организация беше поета от Столичното предприятие за третиране на отпадъци, което е на директно подчинение на кмета.

Впоследствие Столичният общински съвет прие доклада на Васил Терзиев, с който се даде съгласие дружеството “Софекострой” да вземе заем в размер до 9 млн. лв. за повишаване на капацитета си. В кризисния щаб се включи и “Софекострой”, което поетапно поема част от маршрутите и дейностите.

След официалното прекратяване на обществената поръчка, което е в ход, Столичната община ще възложи на “Софекострой” да поеме изцяло сметопочистването в “Люлин” и “Красно село” с петгодишен договор и на цена, за която предстоят преговори. Това ще се случи незабавно, след като дружеството заяви готовност да поеме дейността, съобщават от общината.

В момента “Софекострой” изпълнява всички дейности по чистотата в район “Красна поляна”, който се намира между “Люлин” и “Красно село”.

Общината дава чистенето на районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“ на турската фирма “Норм Санаи”, която е единственият класиран за Четвърта зона кандидат. Офертата на “Норм Санаи” за извършване на дейностите по чистотата и зимното почистване в „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“ за следващите пет години е 45,7 млн. лв. при обявена от общината прогноза за 59,9 млн. лв.

Общината прекратява и поръчката за зона 3 - райони „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, поради липса на класирани кандидати, след като единственият допуснат до отваряне на оферта кандидат „Сорико-Бакс“, не декриптира своето ценово предложение и така позицията остана без избран изпълнител.

Администрацията се готви за кризисна организация в трите района, каквато беше въведена в “Люлин” и “Красно село”.