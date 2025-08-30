Плановете за устойчиви самолетни горива се провалиха

Въздушният трафик е отговорен за 2,5% от емисиите въглероден диоксид и затова пред авиоиндустрията са поставени цели за използване на зелени горива, които да намалят ефектите от полетите върху околната среда. Според правилата на ЕС през 2025 година самолетите, кацащи на европейските летища, трябва да ползват микс от гориво, в което 2% да са устойчиви горива. Процентът се увеличава до 6% до 2030 година и до 70% през 2050 година..

Международната асоциация на въздушния транспорт (IATA) също има планове за въглеродна неутралност на сектора до 2050 година, използвайки устойчиви горива.

Тези планове обаче вече са провалени, пише Ройтерс. Според данните на асоциацията през тази година устойчивите самолетни горива ще са едва 0,7% от общия обем горива, използвани от самолетите. Трафикът пък се очаква да се повиши с 6%.

Първият полет със смесено гориво - част биогориво и част нормален керосин, беше извършен преди две десетилетия. Самолетът покри кратката дестинация от Лондон до Амстердам.

В сектора все още не са отписали плановете за устойчивото гориво - надеждите са, че ще се появи технология, която да доведе до бум, подобен на този при електромобилите или соларните панели. Проверка на Ройтерс обаче показва, че през последните 12 години са обявени 165 проекта за производството на устойчиво самолетно гориво. Само 36 от тях са реализирани, от тях само 10 са стигнали до търговско производство на зелено самолетно гориво.

Според изчисленията на Ройтерс производството на устойчиво гориво е около 10% от необходимото за постигането на въглеродната неутралност за самолетната индустрия.

Една от първите компании в тази сфера е World Energy, която започна работа през 2016 година. Тя използваше хранителни отпадъци - олио и животински мазнини, както и селскостопански отпадъци. Три години по-късно обяви за обещаващи договори с американските превозвачи United Airlines и JetBlue Airways. Но през април 2025 година World Energy прекрати работата си. От United Airlines коментират, че са прекратили договора си с компанията "преди години", без да уточни причината за това.

Всъщност авиопревозвачите и производителите на биогорива взаимно се обвиняват за липсата на ангажименти и подкрепа. Те обаче трябва да работят заедно, ако искат да се справят с крайните срокове.