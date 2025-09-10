Простреляха близкия до Тръмп консервативен активист Чарли Кърк

Чарли Кърк, изпълнителен директор на консервативната група Turning Point USA (TPUSA), е бил прострелян, докато е бил домакин на дебат в университет в Юта, предаде Bloomberg.

Според изявление, публикувано на уебсайта на учебното заведение, предполагаемият извършител на атаката е задържан. В кампуса е бил произведен един изстрел по гостуващ лектор, се посочва още в него.

Все още не е ясно какво е състоянието на активиста.

„Следим отблизо информацията за стрелбата“, написа директорът на ФБР Каш Пател в социалната мрежа X. „Нашите мисли са с Чарли, неговите близки и всички засегнати“, добави той.

Пател заяви, че агенти се отправят бързо към мястото на инцидента и че ФБР подкрепя напълно текущите действия и разследването.

„Всички трябва да се молим за Чарли Кърк, който е бил прострелян. Чудесен човек от главата до петите. БОГ ДА ГО БЛАГОСЛОВИ!“, написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social.

Междувременно се разпространяват и кадри от случилото се в социалните мрежи.

Чарли Кърк е съосновател на Turning Point USA, заедно с Бил Монтгомъри, и е ръководител на множество свързани политически организации.

Като явен поддръжник на Доналд Тръмп, Кърк популяризираше твърденията му, че изборите през 2020 г. са били фалшифицирани в полза на Джо Байдън. Неговата група е работила с Тръмп по време на предизборната кампания през 2024 г.