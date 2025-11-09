Подкрепата на Полша за украинците се пропуква в опасен момент

Когато чул Олександа Иваниук да говори на украински с приятелка в претъпкан трамвай във Варшава, мъжът започнал тирада от вербални обиди. Плешив и с военна униформа, той отправил злословията си на полски към всички в трамвая, без да стига до зрителен контакт с двете жени, пише Bloomberg.

„Всички го чуха, но най-учудващото за мен беше, че никой не реагира“, спомня си 39-годишната Иваниук, университетска преподавателка, която живее в полската столица от 15 години, много преди нашествието на Русия в Украйна. „Осъзнах, че нямам смелостта сама да се обърна към него, тъй като наистина имах усещането, че може да се стигне до физическо насилие“, допълва тя.

Гневът към имиграцията се подклажда в цяла Европа и такива атаки можеха да се случат на много места. Но инцидентът показва промяната в страна, чиято икономика процъфтяваше с помощта на украинска работна ръка и която е основен проводник на западната помощ за военните усилия на правителството в Киев.

Сцената можеше да бъде немислима в месеците след като Владимир Путин изпрати войски през февруари 2022 г. и милиони украинци избягаха в търсене на безопасност в като цяло гостоприемната съседна страна. Пропукването на солидарността вече става по-очевидно, като противопоставянето на подкрепата за Украйна заема централно място в борбата за власт по върховете на политиката в Полша.

Месец след пълномащабното нашествие допитване на института CBOS във Варшава установи, че 94% от поляците искат да приемат украински бежанци. Допитването на института от миналия месец показа, че подкрепата е намаляла до 48%, като половината от поляците вече смятат, че държавните помощи, предлагани на пристигналите украинци, са твърде щедри.

Президентът Карол Навроцки, който постигна шокираща побеща на президентските избори по-рано тази година, като победи кандидата на премиера Доналд Туск за държавен глава, изрази скептицизъм към стремежите на Украйна за членство в НАТО и Европейския съюз. Той и съюзниците му в опозиционната партия „Право и справедливост“ обвиниха бежанците, че бързат да се наредят на опашката за социални помощи. Навроцки наложи вето на законопроект през август, който разширява подкрепата за тях.

Полският президент Карол Навроцки. Снимка: Artur Widak/NurPhoto/Getty Images

Междувременно правителството на Туск се съсредоточава върху отбраната на Полша, като влага повече средства за отбрана от която и да било друга страна членка на НАТО спрямо размера на икономиката на страната.

„Големият въпрос е как Навроцки ще помири интересите на полската национална сигурност с нарастващите антиукраински нагласи сред десните избиратели“, казва Пьотр Бурас, старши сътрудник в Съвета за външни отношения във Варшава.

Полша изпрати военна и финансова помощ на стойност милиарди долари на Киев след атаката на Русия. По стратегически и парични причини доставките на оръжие бяха заменени с политическа подкрепа и логистична употреба на територията ѝ.

Варшава като цяло беше гостоприемно място за украинците. Миграцията в Полша набра скорост през 2015 г., когато Украйна беше обхваната от икономическа криза, като пристигащите в страната започваха временна работа в заводи, в строителството или сектора на услугите. След това нашествието на Путин породи нова вълна и около един милион украинци все още са със статут на временна защита в Полша, сочат данни на Европейската комисия.

Марки, познати на всеки украинец, създадоха магазини. Клон на Drunken Cherry сервива украински ликьори в сянката на Двореца на културата, култовия небостъргач във Варшава от ерата на Сталин. На кратко пешеходно разстояние от него се намира пекарна за кроасани от Лвов.

Заведение за кроасани от Лвов. Снимка: Damian Lemański/Bloomberg

Икономисти подчертават приноса на украинските имигранти. Полската банка за развитие счете през март, че работещите украинци, включително тези, които са имигрирали преди 2022 г., допринасят за 2,4% от полския брутен вътрешен продукт, който неотдавна надхвърли 1 трлн. долара.

Доклад от 2024 г. установи, че 78% от украинците, които са се установили в Полши, работят, повече от всяка друга страна членка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

„Благодарение на украинските мигранти можахме да запълним недостига на работна ръка на фона на огромен демографски спад“, казва Ян Брозовски, икономист в Института за икономически изследвания към Ягелонския университет в Краков. Той предупреждава, че страната не бива да приема украинците за даденост.

„Те не са непременно принудени да останат в Полша, така че може да се установят, в Германия, Франция или други страни членки на ЕС“, добавя Брозовски. „Негативното отношение към тях ще изиграе роля за това“, казва той.

Статистическите данни за престъпления от омраза и дискриминация са сложни, тъй като много жертви не съобщават за инциденти, а когато го направят, националността или етническият произход не винаги се разкриват. Полицията информира, че е регистрирала 651 случая срещу украински граждани в Полша през 2024 г. и 447 през първите девет месеца на тази година.

Междувременно комисарят по човешките права наблюдава „нарастващ брой атаки заради дискриминация и реч на омразата към украински граждани, живеещи в Полша“, се казва в изявление на омбудсмана на страната. В случая с Иваниук и нейната приятелка в трамвая това лято вербалният нападател използвал обидна дума за източните славяни.

Асоциацията „Никога повече“, неправителствена организация във Варша, която събира данни за расизъм и ксенофобия, съобщи, че броят на физическите атаки срещу украинци също е нараснал между 2024 и 2025 г.

Фигурата на „неблагодарния украинец“ присъства засилено в антиукраинската реторика, казва Олена Бабакова, изследовател и анализатор в областта на миграцията. Когато поляците срещнат украинци, които не приемат каквато и да е работа и може да се конкурират с тях, това нарушава неписания социален договор, отбелязва тя.

Бабакова, украинка, която живее в Полша от 17 години, е ставала свидетел на негодуванието от първо лице. Тя си спомня за инцидент на площадка във Варшава, който показва, че за някои поляци украинците никога няма да бъдат напълно приети.

„Детето ми си играеше в пясъчника на детската площадка с момиченце и когато баща му чу украинския ми акцент, я взе обратно и коментара на глас защо го е направил, като каза: „Няма да си играеш с това украинско момче“, разказва Бабакова. „Детето ми е полски гражданин, то говори полски език“, допълва тя.

Антиукраинска демострация в Краков на 24 август. Снимка: Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images

Впрочем времената са напрегнати в Полша, която през последно време преживя вълна от нахлувания на дронове от Русия и нов приток на украинци.

Полската гранична служба е регистрирала над 98 500 влизания на млади украинци на възраст между 18 и 22 години за два месеца до 26 октомври. Броят им се е увеличил, след като президентът Володимир Зеленски смекчи правилата за напускане. Под половината от този брой са влезли в Украйна.

Украински и полски политици обвиняват Москва за засилването на враждебността. Според изследване на Института за стратегически диалог през май проруски представители са засилили антиукраинските нагласи по време на президентските избори в Полша, включително с неверни обвинения към бежанците, че са подготвяли терористични атаки.

Историята също е замесена. Войната на Русия накара Киев и Варшава временно да загърбят споровете си като например Волинските кланета, при които украински националисти нападат етнически поляци по време на Втората световна война. Двете страни приеха тази година да разрешат ексхумации.

Но трагедията, която Полша счита за геноцид, отново излезе на преден план, като политици предупредиха на възпоменателно събитие през юли, че то е плодородна почва за руски опити за подкопаване на единството между Полша и Украйна.

На рап концерт на Националния стадион във Варшава през август се стигна до сблъсъци между почитатели и охранители, като на кадри се видя как зрител на концерта показва знаме, свързано с украинските нациионалисти от времето на Втората световна война. Поради общественото недоволство от този символ премиерът Туск обяви изгонването на 63 души, включително 57 украинци.

Когато група млаки украинци бяха нападнати от група поляци през септември във варшавското предградие Балолека, нападателите им казали да се връщат на фронта, като ги обвинили, че са националисти, съобщиха местни медии.

Интересът на Полша да помага преминава през върхове и спадове, вероятно с повече спадове, казва Бурас. Първоначалната вълна на подкрепа сред 2022 г. вече „угасна“, допълва той и отбелязва, че полският ентусиазъм към Украйна след революцията на Майдана през 2014 г. е имал същата съдба.

Според Иваниук инцидентът в трамвая през лятото е преобърнал годините на напредък. Реакцията на нашествието на Путин ѝ създала усещането, че няма нужда да се притеснява да говори на украински на обществени места в Полша.

„Най-сетне усетих, че вече няма нужда да се тревожа за това как ме възприемат на обществени места“, отбелязав тя. „Не искам да кажа, че вълната на солидарност е спряла, тъй като много хора все още пряват много неща за украинските бежанци, но атмосферата яво се променя към враждебност и агресия“, счита Иваниук.