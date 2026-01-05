Швейцария замрази активи, свързани с Николас Мадуро

Швейцария замразява всички активи, депозирани в страната, които са свързани с венецуелския президент Николас Мадуро и неговите съдружници, след като той бе арестуван от САЩ. Това обяви днес Федералното събрание (парламентът) на Швейцария, цитирано от Ройтерс.

Мярката, която влиза в сила незабавно за период от четири години, цели да предотврати изтичането на потенциално незаконни активи и допълва съществуващите санкции срещу Венецуела от 2018 г., уточнява Федералното събрание.

Замразяването на активите не засяга членове на настоящото венецуелско правителство, а Швейцария посочи, че ще върне всички средства на венецуелския народ, за които се установи, че са били придобити по незаконен път, предава БТА.

Замразяването влиза в сила незабавно и ще остане в сила в продължение на четири години, до допълнително уведомление, съобщава Bloomberg.

Швейцарското външно министерство не посочи колко активи, свързани с Мадуро, се държат в Швейцария.

Швейцарското правителство заяви, че замразяването бива наложено, тъй като загубата на власт на Мадуро създава възможност Венецуела да започне в бъдеще съдебни процедури по отношение на незаконно придобити активи. Никой от членовете на настоящото венецуелско правителство не е засегнат от замразяването, се посочва в изявлението.

Американски войски заловиха венецуелския лидер Мадуро при акция, която предизвика шок по целия свят и подчерта различията между правителствата. Съюзниците на Америка реагираха умерено на сензационната нощна операция, при която Мадуро и съпругата му бяха отведени от охранявана военна база близо до Каракас в затвор в Ню Йорк.

Швейцария призова за деескалация, сдържаност и спазване на международното право, включително забраната за употреба на сила и принципа на зачитане на териториалната цялост, заяви министерството на външните работи в публикация в X в събота.