Темите днес: политическата криза България в еврозоната Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Швейцария замрази активи, свързани с Николас Мадуро

Замразяването влиза в сила незабавно и ще остане в сила в продължение на четири години

15:48 | 05.01.26 г. 3
Снимка: Bloomberg
Швейцария замразява всички активи, депозирани в страната, които са свързани с венецуелския президент Николас Мадуро и неговите съдружници, след като той бе арестуван от САЩ. Това обяви днес Федералното събрание (парламентът) на Швейцария, цитирано от Ройтерс.

Мярката, която влиза в сила незабавно за период от четири години, цели да предотврати изтичането на потенциално незаконни активи и допълва съществуващите санкции срещу Венецуела от 2018 г., уточнява Федералното събрание.

Замразяването на активите не засяга членове на настоящото венецуелско правителство, а Швейцария посочи, че ще върне всички средства на венецуелския народ, за които се установи, че са били придобити по незаконен път, предава БТА.

Швейцарското външно министерство не посочи колко активи, свързани с Мадуро, се държат в Швейцария.

Швейцарското правителство заяви, че замразяването бива наложено, тъй като загубата на власт на Мадуро създава възможност Венецуела да започне в бъдеще съдебни процедури по отношение на незаконно придобити активи. Никой от членовете на настоящото венецуелско правителство не е засегнат от замразяването, се посочва в изявлението.

Американски войски заловиха венецуелския лидер Мадуро при акция, която предизвика шок по целия свят и подчерта различията между правителствата. Съюзниците на Америка реагираха умерено на сензационната нощна операция, при която Мадуро и съпругата му бяха отведени от охранявана военна база близо до Каракас в затвор в Ню Йорк.

Швейцария призова за деескалация, сдържаност и спазване на международното право, включително забраната за употреба на сила и принципа на зачитане на териториалната цялост, заяви министерството на външните работи в публикация в X в събота.

кризата във Венецуела
Най-четени новини
Коментари

3
rate up comment 1 rate down comment 6
khao
преди 58 минути
До: 0pk въй-въй... и сега твоето богатство от 20 рубли де ще го съхраняваш щом и швейцария стана неприятелска ! :D
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 9 rate down comment 2
0pk
преди 1 час
Швейцария става все по-популярно място за съхраняване на богатство. А Мадуро беше отвлечен, но все още е действащ президент. Ако има някой русокос англичанин да ги посъветва правилно венесуелците, те може и да тръгнат на война с американосите. :]
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 3 rate down comment 7
evlogi
преди 3 часа
Операцията по залавянето на Мадуро, както и преди това свалянето на Асад в Сирия и операцията срещу Иран доста нагледно показа какви са реалните възможности на т.нар. антизападен съюз.Освен протоколни приказки и празни декларации, нищо друго...Е, Асад поне успя да се добере до Москва...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
