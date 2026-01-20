Корпоративният оптимизъм за AI се сблъсква със страхове за работните места

Световните бизнес лидери разчитат на нови технологии и придобивания, за да стимулират растежа в напрегнатата икономическа обстановка, показва ново проучване на EY-Parthenon.

Участниците в анкетата, публикувана във вторник и проведена, така че да съвпадне със Световния икономически форум в Давос, посочват, че са по-склонни да ускорят, а не да забавят или спрат инвестициите си в отговор на геополитическите или търговските политически развития, пише Bloomberg.

Около 58% очакват изкуственият интелект (AI) да стимулира разширяването през следващите две години, като около една трета вярват, че той ще промени фундаментално дейността.

EY е провела проучването сред 1200 главни изпълнителни директори от големи компании в 21 държави между ноември и декември 2025 г. Според доклада почти всички са започнали или планират да предприемат значителни инициативи за трансформация през тази година.

„Днес най-успешните главни изпълнителни директори са уверени в способността си да работят в условия на несигурност, действайки смело, за да възприемат бързо новите технологии и да насърчават увереното сътрудничество, за да получат конкурентно предимство“, казва в изявление Джанет Трънкал, глобален председател и главен изпълнителен директор на EY. „Бизнес лидерите трябва да действат решително и целенасочено, разширявайки иновациите, инвестирайки в таланти и работейки в тясно сътрудничество в рамките на своята организация и между различните отрасли, за да създадат нова стойност.“

Докладът излиза в първия пълен ден от срещите на световния бизнес елит в Давос и следва новите прогнози на Международния валутен фонд (МВФ), който повиши прогнозата си за глобалния растеж и посочи като ключов фактор нарастващите разходи за изкуствен интелект – особено в Северна Америка и Азия.

Фондът също така предупреди, че светът може да се изправи пред „рязък“ спад на пазарите, ако производителността от новите технологии не се реализира.

Участниците в проучването все повече разглеждат изкуствения интелект като „надежден фактор“ за производителност, растеж на приходите и ефективност, посочва EY. Повече от две трети очакват да поддържат настоящите нива на заетост или да наемат нови таланти през следващата година, докато инвестират в изкуствен интелект.

Много бизнес лидери също така преследват придобивания, за да ускорят усилията за трансформация, производителност и дигитализация, се казва още в доклада. Макар че геополитическият контрол преобразува стратегиите за сключване на сделки, инвестиционният апетит остава устойчив, като около 79% от анкетираните планират инициативи през 2026 г.

Тревоги на пазара на труда

В същото време обаче служителите все повече се притесняват за влиянието, което внедряването на изкуствения интелект ще има върху позициите им.

Четири от всеки пет работници вярват, че AI ще окаже влияние върху ежедневните им задачи на работното място, като поколението Z е сред най-загрижените, тъй като компаниите все повече разчитат на AI чатботове и автоматизация, показва проучване, проведено от Randstad във вторник.

Свободните работни места, изискващи умения за работа с „AI агент“, са се увеличили с 1587%, сочи годишният доклад Workmonitor на Randstad. Данните от проучването показват, че AI и автоматизацията все повече заместват нискокомплексните, трансакционни роли, посочва Ройтерс.

Randstad – една от най-големите агенции за подбор на персонал в света, е анкетирала 27 хил. работници и 1225 работодатели и е обхванала повече от 3 млн. обяви за работа на 35 пазара за доклада.

Пазарите на труда са под огромно напрежение, тъй като корпорациите по целия свят увеличават съкращенията на работни места, а потребителското доверие се понижава, разклатено от търговската война на американския президент Доналд Тръмп и агресивните външнополитически ходове, които разрушават основата на световния ред, основан на правила.

Технологичните компании, фокусирани върху AI, започнаха да заменят работни места с автоматизация, въпреки че повечето компании все още очакват осезаеми резултати от изключителния инвестиционен бум в изкуствения интелект, който ще оформи бизнес света в следващите години.

„Това, което като цяло наблюдаваме сред служителите, е, че те са ентусиазирани за изкуствения интелект... но може да са и скептични в смисъл, че компаниите искат това, което компаниите винаги искат: да спестят разходи и да увеличат ефективността“, казва пред Ройтерс главният изпълнителен директор на Randstad Сандер ван'т Норденде.

„Поколението Z е най-загриженото поколение, докато бейби бумърите проявяват по-голяма самоувереност и са най-малко притеснени от въздействието на изкуствения интелект и способността си да се адаптират“, се казва в доклада.

Данните показват, че почти половината от интервюираните работници се опасяват, че нововъзникващата технология ще бъде по-полезна за корпорациите, отколкото за работната сила.

Съществува и разминаване в начина, по който работодателите и работниците възприемат бизнес резултатите. Около 95% от анкетираните работодатели прогнозират растеж за тази година, докато само 51% от служителите споделят този оптимизъм, според доклада.